NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
октября
pda
Поиск
Архив

На разгон облаков во время Всемирного фестиваля молодежи потратят 98 миллионов рублей
9 октября 2017 г. | Время публикации 12:52 | Последние изменения 13:22
Рубрики: Развлечения  
 
Moscow-Live.ru
Разгон облаков во время проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября обойдется бюджету Москвы в 98 миллионов рублей. Как сообщает "Интерфакс со ссылкой на материалы официального портала госзакупок, 14 октября 9 самолетов разгонят облака с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Москве и Сочи 14-22 октября. Программа фестиваля начнется в Москве 14 октября парадом-карнавалом гостей по маршруту от площади Васильевский спуск по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса "Лужники". По данным организаторов, в шествии примут участие профессиональные коллективы и до 45 тысяч студентов московских вузов. В Москве пройдут также другие мероприятия: "Венецианский карнавал", "Голландский фестиваль тюльпанов", "Кельнский карнавал", "Карнавал в Рио", "Праздник цветения сакуры", "Китайский карнавал" и другие.

Отметим, что выделение денег и работа самолетов вовсе не гарантирует хорошей погоды на мероприятии. Так, в 2015 году в День города самолеты также разгоняли облака, но деньги буквально оказались пущены на ветер - дождь все равно шел. Синоптики же отмечали, что воздействие на облака приносит эффект только в случае, если циклон идет на угасание. Ситуация повторилась 9 мая нынешнего года, когда в связи со сложными погодными условиями была отменена воздушная часть парада Победы. "Сергей Семёнович, а куда пошли деньги на разгон облаков к 9 мая??? Кто виноват?", - написал комментатор в ответ на Twitter-поздравление мэра с праздником.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Столичный мэр поздравил москвичей с Днем Победы, вызвав ехидные комментарии
9 мая 2017 г.
Столичный мэр поздравил москвичей с Днем Победы, вызвав ехидные комментарии
Столичный мэр поздравил москвичей с днем Победы. "Желаю, чтобы в каждом доме царил мир", - написал он. Поздравление мэра вызвало неожиданную реакцию блоггеров, которые напомнили о грядущей реновации.
7 сентября 2015 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.10.2017   17:26
6
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 9 октября 2017 г. // Последняя новость 16:30
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>