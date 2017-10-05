На разгон облаков во время Всемирного фестиваля молодежи потратят 98 миллионов рублей

Разгон облаков во время проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября обойдется бюджету Москвы в 98 миллионов рублей. Как сообщает "Интерфакс
со ссылкой на материалы официального портала госзакупок, 14 октября 9 самолетов разгонят облака с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Москве и Сочи 14-22 октября. Программа фестиваля начнется в Москве 14 октября парадом-карнавалом гостей по маршруту от площади Васильевский спуск по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса "Лужники". По данным организаторов, в шествии примут участие профессиональные коллективы и до 45 тысяч студентов московских вузов. В Москве пройдут также другие мероприятия: "Венецианский карнавал", "Голландский фестиваль тюльпанов", "Кельнский карнавал", "Карнавал в Рио", "Праздник цветения сакуры", "Китайский карнавал" и другие.
Отметим, что выделение денег и работа самолетов вовсе не гарантирует хорошей погоды на мероприятии. Так, в 2015 году в День города самолеты также разгоняли облака, но деньги буквально оказались пущены на ветер - дождь все равно шел. Синоптики же отмечали, что воздействие на облака приносит эффект только в случае, если циклон идет на угасание
. Ситуация повторилась 9 мая нынешнего года, когда в связи со сложными погодными условиями была отменена
воздушная часть парада Победы. "Сергей Семёнович, а куда пошли деньги на разгон облаков к 9 мая??? Кто виноват?", - написал комментатор в ответ на Twitter-поздравление мэра с праздником.