На разгон облаков во время Всемирного фестиваля молодежи потратят 98 миллионов рублей

9 мая 2017 г. Столичный мэр поздравил москвичей с Днем Победы, вызвав ехидные комментарии

Столичный мэр поздравил москвичей с днем Победы. "Желаю, чтобы в каждом доме царил мир", - написал он. Поздравление мэра вызвало неожиданную реакцию блоггеров, которые напомнили о грядущей реновации.