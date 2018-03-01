Переселенцам обещают доплатить за выбор меньшей жилплощади

4 марта 2018 г. Провластные СМИ хором поведали о счастливых первых переселенцах по реновации

Истории, которые опубликовали сегодня многие средства массовой информации, слабо соотносятся с тем, что многие участники "сносной программы" пишут в социальных сетях.