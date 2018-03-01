Переселенцам обещают доплатить за выбор меньшей жилплощади

Переселенцам из сносимых по программе реновации домов могут предоставляться новые квартиры меньшей жилой площади. Об этом говорится в постановлении столичных властей. Подобное жилье может предоставляться лишь с согласия собственников и с выплатой компенсации за недостающие метры по рыночной цене. Федеральный закон прямо указывает, что взамен должны выдаваться равнозначные квартиры не меньшей жилой площади. Однако юристы не видят здесь нарушений, так как речь идет о добровольном согласии собственников на эти условия, сообщает "Коммерсант"
.
Столичные власти скорректировали правила распределения квартир по программе реновации, издав в конце марта 2018 года постановление, которое дополняет полномочия столичного фонда реновации. Согласно постановлению, у фонда появляется возможность предоставлять переселенцам взамен сносимого жилья квартиры с большей общей, но меньшей жилой площадью: такие договоры мены могут заключаться "с согласия собственника" и выплатой компенсации. Ее размер определен как разница между жилым метражом старой и новой квартиры, умноженной на рыночную стоимость квадратного метра в построенном доме. Согласившиеся на эту операцию граждане также получат десятипроцентную скидку на покупку второй квартиры в новом доме
. При этом в статье 7.3 федерального закона "О статусе столицы РФ" прямо говорится, что переселенцы могут получать квартиры, общая площадь которых больше, а жилая — не меньше сносимого жилья.
В столичной мэрии не удалось получить комментариев о целях и задачах постановления. По мнению журналистов, документ понадобился властям при подготовке к грядущему заселению домов по программе реновации в районе Академический: некоторые жильцы жаловались в соцсетях, что суммарная площадь комнат в них чуть меньше пятиэтажек
, хотя кухни и коридоры просторнее. По словам юристов, расселяемое жилье имеет типовые планировки с маленькими санузлами, не относящимися к жилым помещениям, в то время как современные планировки предусматривают прихожие, кладовки и прочие помещения, не считающиеся жилыми, хотя само жилье будет по факту больше.
Другие юристы не видят в постановлении противоречий федеральному законодательству, обращая внимание на то, что в постановлении оговаривается необходимость согласия и предусмотрена компенсация. В то же время их "смущает" отсутствие формы согласия в документе, так как переселенец может согласиться на что-то, не разобрав условий, а обжаловать постановление мэрии в Мосгорсуде будет довольно сложно. По их словам, в закон следовало бы добавить формулировку о предварительном письменном согласии, чтобы законные интересы собственников были полностью защищены.