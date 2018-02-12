Власти подобрали семь дополнительных площадок для программы реновации

3 апреля 2018 г. Первые дома с четырехкомнатными квартирами по программе реновации введут в эксплуатацию через год

До конца года планируется начать проектирование 136 домов по программе реновации, а также строительство 34 домов на 7054 квартиры. А в первом полугодии 2019 года в эксплуатацию введут дома с четырехкомнатными квартирами.