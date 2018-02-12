Власти подобрали семь дополнительных площадок для программы реновации

Власти Москвы отобрали под новое жилье в рамках программы реновации 242 стартовых площадки. Об этом на заседании президиума правительства столицы сообщил заммэра Марат Хуснуллин, которого цитирует ТАСС.
Хуснуллин напомнил, что первоначально перечень участков для строительства стартовых домов включал в себя 236 площадок, тогда как новый проект постановления дополнит этот перечень семью стартовыми площадками. Еще одна площадка общей площадью около 14 тысяч квадратных метров будет исключена из списка. В ближайшей разработке находятся еще 100 площадок, 20 из которых планируется подобрать уже в ближайшие месяц-два.
Большая часть новых подобранных стартовых площадок относится к северу Москвы: два дома будут построены в районе Бескудниково, один - в Головинском районе, еще один - в Тимирязевском районе. Также по одному дому будет построено в Нагорном районе и районе Восточный. Все эти дома планируется построить в 2020-2021 годах.
Напомним, до 2020 года в эксплуатацию должны быть введены 59 домов для переселенцев
: после завершения строительства стартовых объектов планируется переселить более 500 домов, в которых живут 117 тысяч человек. До конца года планируется начать проектирование 136 жилых домов по программе реновации, а также начать строительство 34 домов
общей вместимостью 7054 квартиры. Помимо этого, в рамках адресной инвестиционной программы Москвы с 2018 по 2020 годы планируется завершение проектирования и строительства еще 73 жилых домов. Между тем противники программы обращают внимание на то, что часть стартовых домов строилась для программы "Жилище" и предназначалась для очередников
, которые ожидают новых квартир десятилетиями.