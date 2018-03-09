Оргкомитет ЧМ-2018 рассмотрит возможность переноса фан-зоны с Воробьевых гор

2 апреля 2018 г. Студенты МГУ и жители нескольких районов Москвы проведут митинг против фан-зоны ЧМ-2018

Митинг студентов МГУ и жителей соседних районов намечен на 14 апреля с 14:00 до 18:00 на площадке в парке 40-летия ВЛКСМ на пересечении Вернадского и Ломоносовского проспектов. Заявленная численность мероприятия – до 500 человек.