Оргкомитет ЧМ-2018 рассмотрит возможность переноса фан-зоны с Воробьевых гор

Глава оргкомитета чемпионата мира-2018, вице-премьер Аркадий Дворкович встретился со студентами МГУ, выступающими за перенос фан-зоны с территории университета. Во встрече, которая прошла в закрытом формате, также участвовали генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин и руководитель департамента спорта и туризма столичной мэрии Николай Гуляев. Об этом сообщает "Коммерсант"
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Студенты, присутствовавшие на встрече, рассказали, что стороны "ни к какому решению не пришли". Студент физфака Артем Егоров рассказал, что организаторы обещали рассмотреть другие варианты площадок для размещения фан-зоны. "Но нам намекнули, что никуда ее не перенесут: ни одна площадка Москвы не подходит по критериям, и юридически все хорошо,- рассказала другая участница встречи, студентка физического факультета МГУ Мария Черемнова.- В течение недели окончательное решение по поводу фан-зоны будет принято". Она также сообщила, что на встрече участники "договорились о создании рабочих групп - например, по вопросам экологии - с привлечением студентов, студсоветов и администрации МГУ, мэрии и оргкомитета".
По словам Егорова, основная проблема встречи заключалась в том, что организаторы предлагали минимизировать вред, тогда как студенты настаивали именно на переносе фан-зоны. "Дворкович высказался о том, что это плюс для репутации МГУ, красивая картинка на весь мир. Я спросил, не боятся ли власти, что 40 тысяч студентов, которых выдвинули за рамки вопроса о размещении фан-зоны, выйдут на протесты, а здесь будет куча корреспондентов, которые будут транслировать все на Запад: картинка получится не просто красивой — станет понятно, что в России не учитывают мнение студентов главного вуза страны. Это вопрос приоритетов, - заявил Егоров порталу mbk.sobchakprotivvseh.ru
.- В ответ на это Дворкович сказал, что я кидаюсь угрозами, что так делать нельзя, что он никогда бы так не поступил, что мы не патриоты университета, не патриоты страны".
По словам Егорова, организаторы заявили, что в Москве вообще нет подходящих площадок для переноса фан-зоны. Так, Кремль 12 июня будет занят празднованием Дня России, который пересекается с ЧМ, что также потребует согласования с администрацией президента. "Намекали, что это тоже проблема". Другие же площадки назвали недостаточно вместительными, заявив, что уменьшение заявленного количества болельщиков негативно скажется на репутации России как организатора.
"Единственный положительный итог переговоров заключался в обещании еще раз рассмотреть альтернативные площадки, но это было сказано в таком тоне, что они уже пытались, и, хоть у МГУ есть какие-то издержки, все равно альтернативы нет, и нам придется смириться. Нам обещают минимизировать неудобства, но мы на это не согласны, мы продолжим бороться против фан-зоны", — рассказал член инициативной группы.
Напомним, активисты продолжают настаивать на том, что организаторы фан-зоны не учли мнение местных жителей
и студентов при выборе площадки, что было необходимо в соответствии со Стратегией ЧМ-2018, одновременно продолжая уничтожать природный заказник под инфраструктурные проекты для развлечения болельщиков и красивую картинку для трансляций. До этого студенты пытались донести свою позицию руководству МГУ, но безуспешно. Ректор Виктор Садовничий так и не нашел возможности
лично встретиться с недовольными, а в деканатах протестующих студентов называют "бандитами"
и обвиняют в бунте против государственного строя.