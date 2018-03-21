ОНФ составил рейтинг самых дорогих медицинских полисов "для избранных" сотрудников госкомпаний

31 марта 2018 г. Структуры мэрии Москвы обеспечили себя полисами с бесплатным лечением онкозаболеваний за рубежом

На фоне заявления вице-мэра Москвы о лечении рака на поздней стадии за счет пациента, а не бюджета, выяснилось, что структуры мэрии Москвы купили себе полисы с бесплатным лечением рака за рубежом.