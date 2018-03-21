ОНФ составил рейтинг самых дорогих медицинских полисов "для избранных" сотрудников госкомпаний

Общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал "Индекс расточительности"
: список 10 самых дорогих полисов добровольного медицинского страхования, которые оплачивают для избранных сотрудников компании с госучастием. В общей сложности заказчики планируют потратить на медстраховки более 135 миллионов рублей.
Лидерами стали расположенные в Москве ФБУ "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" (три полиса по 245 тысяч рублей каждый), АО "Особые экономические зоны" (четыре полиса ДМС по 136,6 тысячи рублей) и АО "Главкосмос" (восемь полисов по 135 тысяч рублей). В десятку также попало казенное предприятие Москвы "Корпорация развития Зеленограда", закупившее два полиса по 118,5 тысячи рублей.
ОНФ подчеркнули, что самые дорогие полисы ожидаемо приобретаются для руководителей. Страховка для рядовых сотрудников стоит в три-четыре раза дешевле. Высокопоставленным пациентам предоставляются палаты в дорогих частных клиниках, закрытых ведомственных учреждениях. "Клиентам зачастую доступен расширенный список анализов и процедур, в страховку включают сеансы массажа, консультации диетолога, в случае госпитализации - одноместные палаты повышенного комфорта", - рассказали в ОНФ.
Напомним, в конце марта по СМИ разошлась цитата вице-мэра Москвы Леонида Печатникова о том, что пренебрегающие диспансеризацией люди, у которых впоследствии обнаруживает рак в запущенной стадии, должны лечиться за свой счет
. Слова чиновника вызвали широкий резонанс, впоследствии некоторые агентства, в частности, "Интерфакс", исправили цитату на более нейтральную.
Вскоре после этого журналисты обнаружили, что, если раком заболеют сами чиновники, то смогут получить бесплатное лечение по страховке как в России, так и в лучших клиниках за рубежом
. Например, такие условия прописаны в договоре дополнительного медицинского страхования для главных лиц столичного АО "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" - одного из крупнейших застройщиков Москвы
.
Стоимость договора - 4 миллиона рублей. Страховое покрытие по одному случаю лечения за рубежом - 300 тысяч долларов. Недужным чиновникам оплатят авиабилеты, консультации с врачами, операции, химиотерапию, лекарства, услуги переводчика, проживание в гостинице. Дорогую медстраховку оформляют и подмосковные чиновники. Так, управделами губернатора Московской области закупило для 19 тысяч человек страховку на три года, которая обошлась бюджету в 1,5 миллиарда рублей. При этом 220 чиновников должны лежать в "палатах повышенной комфортности" элитных частных клиник. В списке учреждений - Европейский медицинский центр, где пребывание стоит 40 тысяч рублей в сутки, госпиталь "Лапино", "Премьер медика".