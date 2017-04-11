

"Отделение для бедных" подмосковного научно-клинического института могут закрыть из-за "финансовой несостоятельности" Рубрики: Общество





Ранее сотрудники Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) сообщили о планах администрации ликвидировать отделение хирургии органов грудной клетки, реорганизовав его в онкологическое. Обращение с просьбой не закрывать отделение подписали 12 сотрудников отделения. По их словам, ликвидировать отделение планируют из-за финансовой несостоятельности и низких показателей по числу пациентов и операций.



Между тем, по словам врачей, названное отделение - единственное отделение с такой специализацией в Московской области. Оно занимается лечением заболеваний легких, трахеи и бронхов, пищевода и желудка, молочных желез и грудной стенки. "Торакальную хирургию иногда называют "подзаборной", потому что таких больных очень много среди людей низших социальных слоев, которые курят и злоупотребляют алкоголем. Это "дешевые" пациенты, лечение которых требует больших затрат, а страховые компании возмещают за операции копейки", — сказал один из врачей МОНИКИ.



Подмосковный Минздрав подтвердил, что отделение торакальной хирургии, в числе других подразделений, рассматривается как один из кандидатов на превращение в онкологическое. При этом ни число коек, ни количество врачей, ни научная составляющая не планируются к сокращению. В то же время в министерстве подчеркнули, что в настоящее время никакого приказа о реорганизации нет, и информация о закрытии отделения "является недостоверной". Количество врачей, число коек и кафедра не будут сокращены в случае реорганизации отделения торакальной хирургии Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ). Об этом сообщили РБК в министерстве здравоохранения Московской области.Ранее сотрудники Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) сообщили о планах администрации ликвидировать отделение хирургии органов грудной клетки, реорганизовав его в онкологическое. Обращение с просьбой не закрывать отделение подписали 12 сотрудников отделения. По их словам, ликвидировать отделение планируют из-за финансовой несостоятельности и низких показателей по числу пациентов и операций.Между тем, по словам врачей, названное отделение - единственное отделение с такой специализацией в Московской области. Оно занимается лечением заболеваний легких, трахеи и бронхов, пищевода и желудка, молочных желез и грудной стенки. "Торакальную хирургию иногда называют "подзаборной", потому что таких больных очень много среди людей низших социальных слоев, которые курят и злоупотребляют алкоголем. Это "дешевые" пациенты, лечение которых требует больших затрат, а страховые компании возмещают за операции копейки", — сказал один из врачей МОНИКИ.Подмосковный Минздрав подтвердил, что отделение торакальной хирургии, в числе других подразделений, рассматривается как один из кандидатов на превращение в онкологическое. При этом ни число коек, ни количество врачей, ни научная составляющая не планируются к сокращению. В то же время в министерстве подчеркнули, что в настоящее время никакого приказа о реорганизации нет, и информация о закрытии отделения "является недостоверной".



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