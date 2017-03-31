Заммэра Москвы опроверг свои слова об отказе от льготной ипотеки по программе реновации

14 марта 2018 г. Власти Москвы отказались от льготной ипотеки по программе реновации: ставки и так падают

Заммэра Марат Хуснуллин объяснил решение тем, что ставки Центробанка по ипотеке "из года в год падают" и доля ипотечных кредитов на рынке новостроек "серьезно выросла". Две недели назад фонд реновации заявлял, что вместе со "Сбербанком" готовит программу льготной ипотеки в размере 7% годовых.