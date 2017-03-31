Заммэра Москвы опроверг свои слова об отказе от льготной ипотеки по программе реновации

Власти Москвы не отказывались от идеи создания льготной ипотеки по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводит агентство "Москва"
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"Мы не отказались от идеи льготной ипотеки, мы следим за переселением, какой спрос, какие пожелания жителей. Мы взяли паузу на разработку механизмов ипотеки", - пояснил Хуснуллин, добавив, что ставка "сильно меняется", снижаясь с более чем 10 до 7-7,5 процентов. "Мы ожидаем, что она будет меняться в сторону уменьшения. Так что сейчас ведется активная работа по этой теме, надо подождать, разобраться, как работают все механизмы", - сказал заммэра.
В апреле 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать механизм льготной ипотеки для жильцов сносимых пятиэтажек, которые при переселении захотят увеличить жилплощадь. Уточнялось, что в разработке ипотечной программы примет участие Агентство по ипотечному жилищному кредитованию как основной государственный институт развития ипотеки в России. Назывались разные процентные ставки, которые могли действовать для участников льготной программы, среди них 7%, 8,5% и 9% годовых.
В августе Хуснуллин сообщал, что механизм льготной ипотеки по программе реновации будет разработан в течение месяца. В декабре он заявил, что условия предоставления льготной ипотеки могут разработать к середине 2018 года. Он пояснял, что пока "важно поднять волну переселения", а возможность покупки дополнительных площадей появится тогда, когда эти площади будут построены.
Московский фонд реновации, в свою очередь, 3 марта объявил, что планирует в течение двух месяцев вместе со "Сбербанком" разработать программу льготной ипотеки в размере 7% годовых для переселенцев, рассчитывающих на расширение жилплощади. "Все будет ясно через два месяца", - сообщал первый заместитель гендиректора фонда по экономике и финансам Петр Тихомиров.
В то же время в середине марта заммэра Марат Хуснуллин заявил, что власти решили не предоставлять льготную ипотеку
участникам программы реновации. По его словам, это связано с существенным ростом доли ипотечных кредитов на рынке новостроек и снижением Центробанка. По его словам, власти пока ограничатся скидкой для желающих купить дополнительные квадратные метры. "А уже брать человеку ипотеку или искать другие источники - это желания и возможности самого человека", - сказал заммэра.