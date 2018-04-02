Завод по переработке органики, который должен покончить с запахами, начнут строить на полигоне "Ядрово" в апреле

7 апреля 2018 г. На полигоне "Ядрово" после очистки можно будет разводить рыб, обещает оператор

Оператор "Ядрово" сообщил, что на полигоне продолжаются работы по откачке фильтрата во временный резервуар, и вскоре может быть заключен договор на его очистку до параметров рыбхоза.