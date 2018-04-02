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Завод по переработке органики, который должен покончить с запахами, начнут строить на полигоне "Ядрово" в апреле
10 апреля 2018 г. | Время публикации 16:03
Рубрики: Экология  
 
Завод по переработке органических отходов вблизи мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области начнут строить в апреле. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган. По его словам, работы начнутся "в ближайшие две недели", передает ТАСС.

Коган отметил, что на строительство закладывается максимум полгода. "Через полгода на этом полигоне вообще не будет захораниваться органика, а значит, выделение неприятных запахов прекратится", - сказал министр. Он напомнил, что зловонный свалочный газ образуется в недрах полигона именно из-за гниения органического мусора.

При соблюдении технологий завод по компостированию органики будет безопасным. Как пишет Infox.ru, на таких предприятиях по периметру ставятся аэрозольные пушки, которые связывают вызывающие запахи вещества. Глава областного минэкологии также сообщил, что после 13 апреля на "Ядрово" перестанут ввозить мусор, и начнется его дегазация.

14 апреля на площадку выйдут голландские специалисты и начнут делать проколы в полигоне для утилизации свалочного газа посредством факелов. Ожидается, что применение такой технологии будет давать меньше выбросов и, соответственно, запахов. Коган пообещал лично наблюдать за стартом работ. "Самое главное - будем смотреть за запахами", - отметил он. "Планируем, что через месяц, максимум через полтора, проблема запаха в Волоколамске полностью решится", - заключил министр.

В дальнейшем старая карта свалки "Ядрово" будет накрыта водо- и газонепроницаемыми материалами для купирования запахов и предотвращения просачивания фильтрата. Новая рабочая карта полигона должна была появиться только в 2019 году, однако после мартовских событий - крупных акций протеста и массового обращения жителей Волоколамска к врачам из-за выбросов свалочного газа - ее решили открыть в апреле. Власти обещают, что на новое тело полигона будут возить только "местный" мусор.
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