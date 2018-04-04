Мундепы без Гудкова обсудили праймериз перед выборами мэра Москвы. Единого кандидата хотят выдвигать от "Яблока"

Муниципальные депутаты и главы муниципальных округов Москвы обсудили процедуру праймериз по выдвижению единого кандидата от демократических сил на выборах столичного мэра. Политик Дмитрий Гудков, ранее предложивший свой механизм
, во встрече не участвовал.
Открытая встреча прошла в муниципальном совете района Якиманка. В ней приняли участие главы муниципальных округов Тропарево-Никулино, Гагаринского, Коньково, Останкино, Тверского, Красносельского и Якиманки, 15 депутатов из Алексеевского, Тимирязевского, Академического, Хорошевского районов, Черемушек, Сокола, Дорогомилово, Проспекта Вернадского, а также лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин и политолог Екатерина Шульман.
Глава округа Якиманка Андрей Морев пояснил в своем Facebook
, что ни один из ранее предложенных вариантов проведения праймериз, включая гудковский, "по разным причинам не устраивает всех кандидатов". Участникам встречи удалось выработать согласованную процедуру, впрочем, она тоже не является окончательной.
"Кандидаты в мэры не должны быть ограничены никакими списками, составленными за закрытыми дверями", - пишет Морев. Однако кандидата должны выдвинуть не менее 30 муниципальных депутатов, "чтобы отсечь участие провокаторов". Победившего на праймериз претендента предлагается выдвинуть в конечном счете от партии "Яблоко".
В качестве избирательной комиссии может выступить движение в защиту прав избирателей "Голос", продолжает глава округа. Само голосование должно быть очным. "После подсчета голосов объявляется единый кандидат от демократического фланга. Проигравшие кандидаты в мэры отказываются от участия в выборах и поддерживают единого кандидата", - заключил Морев.
Под его постом развернулась бурная дискуссия. Пользователей волновало в основном, почему единого кандидата планируется выдвигать именно от "Яблока" и почему в переговорах не участвовал Гудков. Инициатор встречи, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, пояснила, что идея с выдвижением от "Яблока" возникла по ходу обсуждения и не является окончательной. Отсутствие Гудкова она объяснила тем, что он пока отказывается от подобных переговоров.
Напомним, Гудков предложил провести праймериз в несколько этапов. На первом этапе кандидатов должны определить мундепы, а уже после этого предлагается организовать голосование среди москвичей. Выигравшим признается тот, кто победил в двух турах. Если же мнения мундепов и москвичей разделятся, единого кандидата должны выбрать на круглом столе основные демократические силы. Это "Яблоко", "Гражданская инициатива", ПАРНАС, "Открытая Россия" и незарегистрированная партия Алексея Навального.
Идея Гудкова не получила всеобщего одобрения оппозиционеров. Главной претензией стало то, что политик, выступая против муниципального фильтра, фактически предлагает новый его вариант. В результате сразу несколько партий объявили о возможном проведении собственных праймериз. В частности, 5 апреля об этом сообщил зампредседателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков.
"Примерно в 20-х числах апреля бюро партии утвердит процедуру проведения праймериз. Предполагается, что в качестве кандидатов в них смогут участвовать не только члены партии, но и лица, подписавшие политический меморандум партии", - сказал он ТАСС. По словам Рыбакова, голосовать на праймериз смогут как члены "Яблока", так и "лидеры общественного мнения", которых заявят кандидаты, но числом не более 50 человек от каждого из них. Сами праймериз могут состояться в конце апреля или в мае.
Партия "Альянс зеленых" планирует провести праймериз для определения единого кандидата в мэры от экологических организаций. Голосование будет проводиться онлайн и офлайн на специально организованных площадках. Сайт для онлайн-голосования планируется запустить 16 апреля, опрос будет проводиться с 14-го по 21 мая, сообщила "Интерфаксу"
руководитель Московского фонда развития местного самоуправления Зоя Шаргатова. Точки для офлайн-голосования откроют во всех административных округах. Результаты голосования будут подведены 25-26 мая на Московском экологическом форуме.
Партия ПАРНАС поддержала консолидацию демократических сил, назвав в числе таковых, помимо себя, "Гражданскую свободу" и "Яблоко". При этом ПАРНАС готов не только поддержать единого кандидата, который победит на праймериз, но и "взять на себя обязательства по выдвижению", говорится на сайте партии
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