Мундепы без Гудкова обсудили праймериз перед выборами мэра Москвы. Единого кандидата хотят выдвигать от "Яблока" Рубрики: Общество





Открытая встреча прошла в муниципальном совете района Якиманка. В ней приняли участие главы муниципальных округов Тропарево-Никулино, Гагаринского, Коньково, Останкино, Тверского, Красносельского и Якиманки, 15 депутатов из Алексеевского, Тимирязевского, Академического, Хорошевского районов, Черемушек, Сокола, Дорогомилово, Проспекта Вернадского, а также лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин и политолог Екатерина Шульман.



Глава округа Якиманка Андрей Морев пояснил в своем



"Кандидаты в мэры не должны быть ограничены никакими списками, составленными за закрытыми дверями", - пишет Морев. Однако кандидата должны выдвинуть не менее 30 муниципальных депутатов, "чтобы отсечь участие провокаторов". Победившего на праймериз претендента предлагается выдвинуть в конечном счете от партии "Яблоко".



В качестве избирательной комиссии может выступить движение в защиту прав избирателей "Голос", продолжает глава округа. Само голосование должно быть очным. "После подсчета голосов объявляется единый кандидат от демократического фланга. Проигравшие кандидаты в мэры отказываются от участия в выборах и поддерживают единого кандидата", - заключил Морев.



Под его постом развернулась бурная дискуссия. Пользователей волновало в основном, почему единого кандидата планируется выдвигать именно от "Яблока" и почему в переговорах не участвовал Гудков. Инициатор встречи, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, пояснила, что идея с выдвижением от "Яблока" возникла по ходу обсуждения и не является окончательной. Отсутствие Гудкова она объяснила тем, что он пока отказывается от подобных переговоров.



Напомним, Гудков предложил провести праймериз в несколько этапов. На первом этапе кандидатов должны определить мундепы, а уже после этого предлагается организовать голосование среди москвичей. Выигравшим признается тот, кто победил в двух турах. Если же мнения мундепов и москвичей разделятся, единого кандидата должны выбрать на круглом столе основные демократические силы. Это "Яблоко", "Гражданская инициатива", ПАРНАС, "Открытая Россия" и незарегистрированная партия Алексея Навального.



Идея Гудкова не получила всеобщего одобрения оппозиционеров. Главной претензией стало то, что политик, выступая против муниципального фильтра, фактически предлагает новый его вариант. В результате сразу несколько партий объявили о возможном проведении собственных праймериз. В частности, 5 апреля об этом сообщил зампредседателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков.



"Примерно в 20-х числах апреля бюро партии утвердит процедуру проведения праймериз. Предполагается, что в качестве кандидатов в них смогут участвовать не только члены партии, но и лица, подписавшие политический меморандум партии", - сказал он ТАСС. По словам Рыбакова, голосовать на праймериз смогут как члены "Яблока", так и "лидеры общественного мнения", которых заявят кандидаты, но числом не более 50 человек от каждого из них. Сами праймериз могут состояться в конце апреля или в мае.



Партия "Альянс зеленых" планирует провести праймериз для определения единого кандидата в мэры от экологических организаций. Голосование будет проводиться онлайн и офлайн на специально организованных площадках. Сайт для онлайн-голосования планируется запустить 16 апреля, опрос будет проводиться с 14-го по 21 мая, сообщила



Партия ПАРНАС поддержала консолидацию демократических сил, назвав в числе таковых, помимо себя, "Гражданскую свободу" и "Яблоко". При этом ПАРНАС готов не только поддержать единого кандидата, который победит на праймериз, но и "взять на себя обязательства по выдвижению", говорится на Муниципальные депутаты и главы муниципальных округов Москвы обсудили процедуру праймериз по выдвижению единого кандидата от демократических сил на выборах столичного мэра. Политик Дмитрий Гудков, ранее предложивший свой механизм , во встрече не участвовал.Открытая встреча прошла в муниципальном совете района Якиманка. В ней приняли участие главы муниципальных округов Тропарево-Никулино, Гагаринского, Коньково, Останкино, Тверского, Красносельского и Якиманки, 15 депутатов из Алексеевского, Тимирязевского, Академического, Хорошевского районов, Черемушек, Сокола, Дорогомилово, Проспекта Вернадского, а также лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин и политолог Екатерина Шульман.Глава округа Якиманка Андрей Морев пояснил в своем Facebook , что ни один из ранее предложенных вариантов проведения праймериз, включая гудковский, "по разным причинам не устраивает всех кандидатов". Участникам встречи удалось выработать согласованную процедуру, впрочем, она тоже не является окончательной."Кандидаты в мэры не должны быть ограничены никакими списками, составленными за закрытыми дверями", - пишет Морев. Однако кандидата должны выдвинуть не менее 30 муниципальных депутатов, "чтобы отсечь участие провокаторов". Победившего на праймериз претендента предлагается выдвинуть в конечном счете от партии "Яблоко".В качестве избирательной комиссии может выступить движение в защиту прав избирателей "Голос", продолжает глава округа. Само голосование должно быть очным. "После подсчета голосов объявляется единый кандидат от демократического фланга. Проигравшие кандидаты в мэры отказываются от участия в выборах и поддерживают единого кандидата", - заключил Морев.Под его постом развернулась бурная дискуссия. Пользователей волновало в основном, почему единого кандидата планируется выдвигать именно от "Яблока" и почему в переговорах не участвовал Гудков. Инициатор встречи, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, пояснила, что идея с выдвижением от "Яблока" возникла по ходу обсуждения и не является окончательной. Отсутствие Гудкова она объяснила тем, что он пока отказывается от подобных переговоров.Напомним, Гудков предложил провести праймериз в несколько этапов. На первом этапе кандидатов должны определить мундепы, а уже после этого предлагается организовать голосование среди москвичей. Выигравшим признается тот, кто победил в двух турах. Если же мнения мундепов и москвичей разделятся, единого кандидата должны выбрать на круглом столе основные демократические силы. Это "Яблоко", "Гражданская инициатива", ПАРНАС, "Открытая Россия" и незарегистрированная партия Алексея Навального.Идея Гудкова не получила всеобщего одобрения оппозиционеров. Главной претензией стало то, что политик, выступая против муниципального фильтра, фактически предлагает новый его вариант. В результате сразу несколько партий объявили о возможном проведении собственных праймериз. В частности, 5 апреля об этом сообщил зампредседателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков."Примерно в 20-х числах апреля бюро партии утвердит процедуру проведения праймериз. Предполагается, что в качестве кандидатов в них смогут участвовать не только члены партии, но и лица, подписавшие политический меморандум партии", - сказал он ТАСС. По словам Рыбакова, голосовать на праймериз смогут как члены "Яблока", так и "лидеры общественного мнения", которых заявят кандидаты, но числом не более 50 человек от каждого из них. Сами праймериз могут состояться в конце апреля или в мае.Партия "Альянс зеленых" планирует провести праймериз для определения единого кандидата в мэры от экологических организаций. Голосование будет проводиться онлайн и офлайн на специально организованных площадках. Сайт для онлайн-голосования планируется запустить 16 апреля, опрос будет проводиться с 14-го по 21 мая, сообщила "Интерфаксу" руководитель Московского фонда развития местного самоуправления Зоя Шаргатова. Точки для офлайн-голосования откроют во всех административных округах. Результаты голосования будут подведены 25-26 мая на Московском экологическом форуме.Партия ПАРНАС поддержала консолидацию демократических сил, назвав в числе таковых, помимо себя, "Гражданскую свободу" и "Яблоко". При этом ПАРНАС готов не только поддержать единого кандидата, который победит на праймериз, но и "взять на себя обязательства по выдвижению", говорится на сайте партии



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 4 апреля 2018 г. Гудков предложил оппозиции выдвинуть единого кандидата на пост мэра Москвы с помощью праймериз

По мнению политика, выбор единого кандидата сделает его "более легитимным" в глазах избирателей и резко повысит вероятность прохождения муниципального фильтра. Предложенная им многоступенчатая процедура праймериз вызвала неоднозначную реакцию.

