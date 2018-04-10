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МЧС предупредило о сильном ветре и мокром снеге в столичном регионе
10 апреля 2018 г. | Время публикации 19:04 | Последние изменения 19:31
Рубрики: Погода  
 
Управления МЧС по Москве и Московской области выпустили экстренные предупреждения в связи с ухудшением погоды. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ближайшие часы в регионе ожидается усиление северного и северо-восточного ветра до 13-18 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега, резкое понижение температуры до нуля - плюс 5 градусов.

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся местами и в первой половине ночи 11 апреля, говорится в сообщении. В связи с усилением ветра МЧС рекомендовало жителям области надежно закрыть дома все форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод, не пользоваться лифтом. "Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон: туалеты, коридоры, встроенные шкафы", - перечислили в ведомстве.

Если сильный ветер застал на улице, не стоит укрываться под стенами домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Лучше спрятаться в подъезде или прочном здании. Также нужно избегать оборванных проводов, раскачивающихся вывесок, гнилых и старых, отдельно стоящих деревьев.
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