МЧС предупредило о сильном ветре и мокром снеге в столичном регионе

Управления МЧС по Москве
и Московской области
выпустили экстренные предупреждения в связи с ухудшением погоды. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ближайшие часы в регионе ожидается усиление северного и северо-восточного ветра до 13-18 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега, резкое понижение температуры до нуля - плюс 5 градусов.
Неблагоприятные метеоусловия сохранятся местами и в первой половине ночи 11 апреля, говорится в сообщении. В связи с усилением ветра МЧС рекомендовало жителям области надежно закрыть дома все форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод, не пользоваться лифтом. "Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон: туалеты, коридоры, встроенные шкафы", - перечислили в ведомстве.
Если сильный ветер застал на улице, не стоит укрываться под стенами домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Лучше спрятаться в подъезде или прочном здании. Также нужно избегать оборванных проводов, раскачивающихся вывесок, гнилых и старых, отдельно стоящих деревьев.