

Новый стандарт обслуживания пассажиров введут в кассах метро к ЧМ-2018 Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Почти половина кассиров Московского метрополитена прошла обучение новому стандарту сервисного обслуживания. Сотрудники изучают правила работы с пассажирами, требования к внешнему виду и организации рабочего места. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, курсы окончили уже более полутора тысяч работников, а к чемпионату мира по футболу обучение пройдут все кассиры.



Согласно стандарту, кассиры должны быстро и качественно обслуживать пассажиров, предоставлять ответы на все возникшие вопросы и быть вежливыми в общении. Особое внимание на занятиях уделяется работе с конфликтными ситуациями. Если конфликт не решается, сотрудник должен позвать старшего кассира, которые проходят дополнительные занятия по урегулированию подобных ситуаций. Помимо этого, кассиры должны соблюдать порядок и чистоту на рабочем столе, сортировать все типы проездных билетов отдельно друг от друга, а также предлагать идеи оптимизации рабочего места.



Кроме того, все кассиры начали носить единую форму одежды. Работники касс получили стильные и комфортные жакеты, жилетки, рубашки, юбки и брюки красного и серого цветов с логотипом метро, ярко-красные головные уборы и шелковые шейные платки. А кассы, в которых работают англоговорящие сотрудники, отметят специальными стикерами с надписью "We speak English!". Кассиры смогут объяснить иностранным туристам, какие билеты есть в ассортименте, как пополнить транспортную карту, а также помогут сориентироваться в московском метро.



Напомним, к ЧМ-2018 на всех станциях подземки установят 600 В кассах метро вводят новый стандарт обслуживания. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, кассиры столичной подземки должны быстро и качественно обслуживать пассажиров, быть вежливыми и уметь урегулировать конфликтные ситуации. Также им нужно будет содержать рабочее место в чистоте и иметь опрятный внешний вид.Почти половина кассиров Московского метрополитена прошла обучение новому стандарту сервисного обслуживания. Сотрудники изучают правила работы с пассажирами, требования к внешнему виду и организации рабочего места. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, курсы окончили уже более полутора тысяч работников, а к чемпионату мира по футболу обучение пройдут все кассиры.Согласно стандарту, кассиры должны быстро и качественно обслуживать пассажиров, предоставлять ответы на все возникшие вопросы и быть вежливыми в общении. Особое внимание на занятиях уделяется работе с конфликтными ситуациями. Если конфликт не решается, сотрудник должен позвать старшего кассира, которые проходят дополнительные занятия по урегулированию подобных ситуаций. Помимо этого, кассиры должны соблюдать порядок и чистоту на рабочем столе, сортировать все типы проездных билетов отдельно друг от друга, а также предлагать идеи оптимизации рабочего места.Кроме того, все кассиры начали носить единую форму одежды. Работники касс получили стильные и комфортные жакеты, жилетки, рубашки, юбки и брюки красного и серого цветов с логотипом метро, ярко-красные головные уборы и шелковые шейные платки. А кассы, в которых работают англоговорящие сотрудники, отметят специальными стикерами с надписью "We speak English!". Кассиры смогут объяснить иностранным туристам, какие билеты есть в ассортименте, как пополнить транспортную карту, а также помогут сориентироваться в московском метро.Напомним, к ЧМ-2018 на всех станциях подземки установят 600 новых билетных автоматов с расширенным функционалом. Пассажиры смогут приобрести карту "Тройка" и записать на неё любые виды билетов, а также купить проездные "ТАТ", "90 минут" и "Единый" на разные сроки действия. интерфейс будет доступен на русском, английском, немецком, французском, китайском и испанском языках.



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В новых автоматах можно будет приобрести карту "Тройка" и записать на неё любые виды билетов или купить проездные "ТАТ", "90 минут" и "Единый" на разные сроки действия. Автомат будет "общаться" с пассажирами на шести языках.



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