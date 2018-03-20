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Жители Волоколамска через суд требуют от полигона "Ядрово" 800 тысяч рублей компенсации вреда
10 апреля 2018 г. | Время публикации 17:20
Рубрики: Экология  
 
Пресс-служба Губернатора Московской области
Волоколамский городской суд Московской области в начале мая рассмотрит исковое заявление жителей города к ООО "Ядрово" с требованием закрыть мусорную свалку. Как сообщили "Интерфаксу" в суде, рассмотрение иска по существу назначено на 7 мая в 11:00.

Истцами по иску являются восемь жителей Волоколамска, пятеро из которых действуют как в своих интересах, так и в интересах семи несовершеннолетних детей. Каждый из них требует компенсации за причиненный ему ущерб, связанный с работой свалки, на сумму в 100 тысяч рублей. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Московской области.

Ранее суд отказался временно закрывать свалку по требованию Роспотребнадзора, нашедшему там нарушения, и оштрафовал оператора "Ядрово" на 150 тысяч рублей. Позже и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что оператор свалки будет привлечен к ответственности вплоть до уголовной.

Несмотря на то, что власти неоднократно заявляли о намерении вскоре решить проблему со свалкой, на днях из официального штаба по решению проблемы вышли все члены инициативной группы жителей Волоколамска, заявив, что намерены создать штаб без представителей подмосковного правительства. "На просьбы предоставить те или иные документы в ответ была тишина. Также под административным арестом находятся два наших активиста, мы не видим смысла в переговорах, когда людей сажают ни за что", - заявил один из активистов. Еще одной причиной выхода из штаба стало необъективное, по мнению жителей, освещение ситуации в СМИ. А члены Всероссийского общества охраны природы требуют проводить дегазацию на полигоне под общественным контролем и наладить мониторинг влияния свалки на окружающую среду.
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