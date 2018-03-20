Жители Волоколамска через суд требуют от полигона "Ядрово" 800 тысяч рублей компенсации вреда

Волоколамский городской суд Московской области в начале мая рассмотрит исковое заявление жителей города к ООО "Ядрово" с требованием закрыть мусорную свалку. Как сообщили "Интерфаксу"
в суде, рассмотрение иска по существу назначено на 7 мая в 11:00.
Истцами по иску являются восемь жителей Волоколамска, пятеро из которых действуют как в своих интересах, так и в интересах семи несовершеннолетних детей. Каждый из них требует компенсации за причиненный ему ущерб, связанный с работой свалки, на сумму в 100 тысяч рублей. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Московской области.
Ранее суд отказался временно закрывать свалку
по требованию Роспотребнадзора, нашедшему там нарушения, и оштрафовал оператора "Ядрово" на 150 тысяч рублей. Позже и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что оператор свалки будет привлечен к ответственности вплоть до уголовной
.
Несмотря на то, что власти неоднократно заявляли о намерении вскоре решить проблему со свалкой, на днях из официального штаба по решению проблемы вышли все члены инициативной группы жителей Волоколамска, заявив, что намерены создать штаб без представителей подмосковного правительства
. "На просьбы предоставить те или иные документы в ответ была тишина. Также под административным арестом
находятся два наших активиста, мы не видим смысла в переговорах, когда людей сажают ни за что", - заявил один из активистов. Еще одной причиной выхода из штаба стало необъективное, по мнению жителей, освещение ситуации в СМИ. А члены Всероссийского общества охраны природы требуют проводить дегазацию на полигоне под общественным контролем и наладить мониторинг влияния свалки на окружающую среду.