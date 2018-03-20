Жители Волоколамска через суд требуют от полигона "Ядрово" 800 тысяч рублей компенсации вреда

3 апреля 2018 г. После ареста двух активистов жители Волоколамска решили создать свой штаб по полигону "Ядрово" - без чиновников

Все члены инициативной группы вышли из организованного властями штаба по решению проблемы свалки. Активистов возмутил административный арест двух соратников, кроме того, им так и не показали никаких документов по полигону.