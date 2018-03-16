Министр экологии Подмосковья рассказал, что ждет самые скандальные свалки региона в ближайшие две недели

10 апреля 2018 г. Завод по переработке органики, который должен покончить с запахами, начнут строить на полигоне "Ядрово" в апреле

Министр экологии Подмосковья пообещал, что через полгода на полигоне вообще не будут захораниваться органические отходы, поэтому выделение неприятных запахов прекратится. Впрочем, власти рассчитывают, что зловоние прекратится еще раньше - через месяц - полтора.