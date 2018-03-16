Министр экологии Подмосковья рассказал, что ждет самые скандальные свалки региона в ближайшие две недели

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган рассказал на совещании в Совете по правам человека при президенте РФ о планах относительно подмосковных мусорных полигонов на ближайшие два месяца. По каждому полигону приняли инвестиционные программы, которые будут реализовываться в течение этого года, сообщил министр.
"Планируем, что в течение этого года мы так или иначе на всех полигонах наведем уже порядок. Серьезно снизим негативное воздействие", - цитирует его Infox.ru
. В то же время министр отметил, что начиная с этого года и весь 2019 год планируется вводить в эксплуатацию "новые объекты" на смену старой инфраструктуре. "Если этого не произойдет, понятно, эти кучи будут только расти. У нас мусор девать некуда", - сказал Коган.
По его словам, на этой неделе будет заключен четырехмиллиардный контракт на рекультивацию закрытого полигона "Кучино"
в Балашихе. В результате "полностью все негативное воздействие будет убрано", заверил глава Минэкологии. Пока же склоны свалки, откуда интенсивно выходит свалочный газ, экстренно накрывают пленкой и засыпают грунтом. Работы планируется завершить через неделю. Кроме того, на полигоне по немецкой технологии начали бурить скважины для сбора фильтрата. По словам Когана, его надо "срочно доставать", так как скопление опасной жидкости "нереальное, оно колоссально".
Министр отчитался, что на закрытой части полигона "Лесная"
в Серпуховском районе пробурены и герметично закрыты скважины. "Сейчас уже ждем установку, которая придет, будет сжигать 2,5 тысячи метров кубических газа в час", - сказал чиновник. По его словам, эта установка позволит "на 99% полностью ликвидировать запахи". Данных о рекультивации закрытой части свалки и дегазации действующей Коган не озвучил.
Аналогичный проект будет реализован на полигоне "Алексинский карьер"
в Клину. 23 апреля там должна запуститься система дегазации. Какая система будет применяться на полигоне "Воловичи" под Коломной, власти пока не определились. По словам Когана, "объявились итальянцы, которые говорят, давайте мы на "Воловичах" заключим контракт - и посмотрите нашу технологию". Однако эта технология ничем не отличается от немецкой, отметил министр.
"Нам, конечно, интересней, как себя покажет голландская", - пояснил Коган, имея в виду систему прокалывания скважин, которую начнут внедрять 14 апреля на печально известном полигоне "Ядрово" в Волоколамске. В ближайшие две недели там также начнется строительство завода переработки органических отходов
. В результате через полгода на полигоне должно полностью прекратиться выделение неприятных запахов.
Ранее глава Минэкологии Подмосковья анонсировал строительство в регионе 14 предприятий
по утилизации отходов - десяти без термического обезвреживания, то есть мусороперерабатывающих, и четырех - с термическим, то есть мусоросжигательных. Первые три завода без сжигания разместятся в Каширском, Сергиево-Посадском и Клинском районах. Предусматривается глубокая сортировка отходов, выделение органики и полная ее переработка, а также захоронение "инертных хвостов" на полигоне, оборудованном по современным требованиям.