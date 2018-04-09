

В военкомате объяснили "прогулами" исключение Яшина из состава призывной комиссии Рубрики: Общество





Ранее Илья Яшин рассказал в видеоролике, что мэр Москвы Сергей Собянин снял с него полномочия председателя районной призывной комиссии вопреки федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе". В нем прописано, что в состав призывной комиссии должен входить глава муниципального округа или его заместитель. Яшин предположил, что это "мелочная месть за критику".



Он также отметил, что на посту главы призывной комиссии защищал права призывников и обеспечивал законность кампании, при этом призывной план в районе в прошлом году был выполнен на сто процентов. По словам военного комиссара Красносельского района, осенью на большинстве заседаний полномочия председателя вместо Яшина исполнял муниципальный депутат Михаил Бирюков. Именно он теперь официально назначен председателем призывной комиссии.



В военкомате добавили, что в январе военный комиссар района запросил у Яшина кандидатуры в состав призывной комиссии, но ответа не получил, поэтому "исходя из сложившегося опыта комиссар предложил в состав комиссии Михаила Бирюкова". Кроме того, 22 февраля Яшин "собственноручно согласовал состав призывной комиссии, где в качестве председателя был упомянут Михаил Бирюков", рассказали



Бирюков сообщил, что изначально был включен в список призывной комиссии как "запасной депутат" на случай, если глава округа не сможет присутствовать на заседании. В апреле ему позвонили из военкомата и попросили прийти на заседание. Уже после этого Бирюков обнаружил, что принимал в нем участие как глава призывной комиссии.



Военком Красносельского района отметил, что "теоретически Яшин все еще может возглавить районную призывную комиссию, если представит свои предложения о ее новом составе, в том числе, ответит на поступившее ему письмо". В военкомате Красносельского района Москвы объяснили, почему главу муниципального округа, оппозиционера Илью Яшина лишили поста председателя районной призывной комиссии и исключили из ее состава. По словам военного комиссара Игоря Брагинца, Яшин не исполнял свои обязанности, а с момента своего избрания посетил только три заседания из 15, передает радиостанция "Эхо Москвы" Ранее Илья Яшин рассказал в видеоролике, что мэр Москвы Сергей Собянин снял с него полномочия председателя районной призывной комиссии вопреки федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе". В нем прописано, что в состав призывной комиссии должен входить глава муниципального округа или его заместитель. Яшин предположил, что это "мелочная месть за критику".Он также отметил, что на посту главы призывной комиссии защищал права призывников и обеспечивал законность кампании, при этом призывной план в районе в прошлом году был выполнен на сто процентов. По словам военного комиссара Красносельского района, осенью на большинстве заседаний полномочия председателя вместо Яшина исполнял муниципальный депутат Михаил Бирюков. Именно он теперь официально назначен председателем призывной комиссии.В военкомате добавили, что в январе военный комиссар района запросил у Яшина кандидатуры в состав призывной комиссии, но ответа не получил, поэтому "исходя из сложившегося опыта комиссар предложил в состав комиссии Михаила Бирюкова". Кроме того, 22 февраля Яшин "собственноручно согласовал состав призывной комиссии, где в качестве председателя был упомянут Михаил Бирюков", рассказали "Коммерсанту" в военкомате.Бирюков сообщил, что изначально был включен в список призывной комиссии как "запасной депутат" на случай, если глава округа не сможет присутствовать на заседании. В апреле ему позвонили из военкомата и попросили прийти на заседание. Уже после этого Бирюков обнаружил, что принимал в нем участие как глава призывной комиссии.Военком Красносельского района отметил, что "теоретически Яшин все еще может возглавить районную призывную комиссию, если представит свои предложения о ее новом составе, в том числе, ответит на поступившее ему письмо".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 9 апреля 2018 г. Собянин вопреки закону снял оппозиционера Яшина с поста председателя призывной комиссии

Такое решение противоречит федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", согласно которому в состав призывной комиссии должен входить глава муниципального образования или его заместитель. Яшин, будучи председателем, защищал права призывников.



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