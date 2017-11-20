Синоптики пообещали москвичам "апрельскую" погоду всю предстоящую неделю Рубрики: Погода

Роман Вильфанд | Роман Вильфанд | © РИА Новости / Александр Натрускин



Вильфанд отметил, что последние несколько недель погоду в центре Европейской России определяет то, как идет противостояние западного циклона и антициклона над восточной Европой. Сейчас антициклон уступил, и Центральный федеральный округ оказался открыт влажным юго-западным и юго-восточным ветрам. Они-то и принесут в Москву теплую погоду.



В первые дни новой недели столбики термометров будут колебаться около отметки в ноль градусов и немного выше, а в среду воздух прогреется до плюс 5. К выходным снова немного похолодает, но до отрицательных значений дело не дойдет.



При этом в Москве и области ожидается слякоть и осадки в виде дождя и мокрого снега. "В целом, на неделе достаточно однородная, вялая и скучная погода", - заключил Вильфанд. В ближайшую неделю в московском регионе будет тепло и пасмурно, как в конце марта или начале апреля, рассказал "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам специалиста, температура будет превышать норму на 5-6 градусов.Вильфанд отметил, что последние несколько недель погоду в центре Европейской России определяет то, как идет противостояние западного циклона и антициклона над восточной Европой. Сейчас антициклон уступил, и Центральный федеральный округ оказался открыт влажным юго-западным и юго-восточным ветрам. Они-то и принесут в Москву теплую погоду.В первые дни новой недели столбики термометров будут колебаться около отметки в ноль градусов и немного выше, а в среду воздух прогреется до плюс 5. К выходным снова немного похолодает, но до отрицательных значений дело не дойдет.При этом в Москве и области ожидается слякоть и осадки в виде дождя и мокрого снега. "В целом, на неделе достаточно однородная, вялая и скучная погода", - заключил Вильфанд.



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