В Новой Москве из-за пожара обрушилось частное общежитие, один человек погиб Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru Утром в воскресенье, 10 декабря, в частном доме в деревне Постниково на территории Новой Москвы произошел пожар, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что данное здание было приспособлено под общежитие.



К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение. "Возгорание локализовано на площади 100 квадратных метров", - рассказал собеседник агентства.



По его словам, в результате пожара произошло обрушение дома. Сейчас пожарные занимаются проливкой и разборкой конструкций. Источник также уточнил адрес общежития: деревня Постниково, 3-я Апрельская улица, дом 3.







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