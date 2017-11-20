В Новой Москве из-за пожара обрушилось частное общежитие, один человек погиб

Утром в воскресенье, 10 декабря, в частном доме в деревне Постниково на территории Новой Москвы произошел пожар, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что данное здание было приспособлено под общежитие.
К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение. "Возгорание локализовано на площади 100 квадратных метров", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в результате пожара произошло обрушение дома. Сейчас пожарные занимаются проливкой и разборкой конструкций. Источник также уточнил адрес общежития: деревня Постниково, 3-я Апрельская улица, дом 3.