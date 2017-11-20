В столичных аэропортах отменены или задержаны два десятка рейсов

6 декабря 2017 г. Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в "Шереметьево", работа аэропорта ограничена

"Боинг" компании AirBaltic выкатился на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы, заблокировав ее. Не менее 10 рейсов, по данным СМИ, ожидают разрешения на посадку, кружа в районе "Шереметьево". Пассажиры не пострадали.