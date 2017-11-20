В столичных аэропортах отменены или задержаны два десятка рейсов

Погодные условия в воскресенье, 10 декабря, нарушили график работы трех крупнейших аэропортов Москвы: по состоянию на 13:30, в них задержаны или отменены около двух десятков рейсов. Соответствующие данные приводит сервис "Яндекс.Расписание"
.
Согласно онлайн-табло, в "Шереметьево" задерживаются четыре вылета, во "Внуково" три задерживаются, а два отменены. В "Домодедово" задержаны семь рейсов, а отменены - три.
В Гидрометцентре России накануне прогнозировали, что в воскресенье в Москве пройдет дождь и мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Синоптики также предупреждали о гололедице.
Проблемы из-за погоды в московских аэропортах возникают с начала месяца. В одном лишь "Шереметьево" в первых числах декабря были отменены или задержаны до 300 полетов, многие на несколько часов и с пассажирами в самолетах. Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", отмечали, что коллапс
может ожидать столицу и на новогодние праздники.