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В столичных аэропортах отменены или задержаны два десятка рейсов
10 декабря 2017 г. | Время публикации 13:27
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
Погодные условия в воскресенье, 10 декабря, нарушили график работы трех крупнейших аэропортов Москвы: по состоянию на 13:30, в них задержаны или отменены около двух десятков рейсов. Соответствующие данные приводит сервис "Яндекс.Расписание".

Согласно онлайн-табло, в "Шереметьево" задерживаются четыре вылета, во "Внуково" три задерживаются, а два отменены. В "Домодедово" задержаны семь рейсов, а отменены - три.

В Гидрометцентре России накануне прогнозировали, что в воскресенье в Москве пройдет дождь и мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Синоптики также предупреждали о гололедице.

Проблемы из-за погоды в московских аэропортах возникают с начала месяца. В одном лишь "Шереметьево" в первых числах декабря были отменены или задержаны до 300 полетов, многие на несколько часов и с пассажирами в самолетах. Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", отмечали, что коллапс может ожидать столицу и на новогодние праздники.
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