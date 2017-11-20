NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
декабря
pda
Поиск
Архив

Жители Чертаново обвинили АМПП в использовании "переносного" знака "Остановка запрещена" для эвакуации машин
10 декабря 2017 г. | Время публикации 11:11
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Жители столичного района Чертаново обсуждают инцидент с эвакуаторами АМПП, произошедший в конце рабочей недели на Россошанском проезде. По словам очевидцев, представители дорожной службы посреди ночи вкопали там знак "Остановка запрещена", а уже через час начали забирать автомобили.

"Беспредел в Южном Чертаново. Ночью вкопали знак "Остановка запрещена" на Россошанском проезде и через час начали эвакуировать припаркованные машины. Собрали штрафы, потом знак срезали. Теперь его поставят уже в другом месте", - рассказали в сообществе жителей Чертаново в Facebook.

"Это, действительно, мошенничество. Пострадавшие должны скоординироваться, нанять адвоката и дать делу законный ход", - предложил один из москвичей. Другой пользователь предположил, что "так на новогодние подарки и корпоративы теперь деньги зарабатывают". Официальных комментариев по данной ситуации к настоящему моменту не поступало.

В сообществе "Синие ведерки" инцидент назвали "рэкетом в стиле 90-х", подчеркнув, что это уже не первый случай с переносными знаками в Москве. "Наверное, оптимально теперь фотографировать машину везде, где ее оставляешь, чтобы были хоть какие-то доказательства", - отметил один из защитников прав автовладельцев.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
АМПП оштрафовали на скромные 80 тысяч рублей за потраченные миллионы на охрану "липовых" парковок
17 октября 2017 г.
АМПП оштрафовали на скромные 80 тысяч рублей за потраченные миллионы на охрану "липовых" парковок
Блогер Иван Ежиков в прошлом году обратил внимание, что АМПП оплачивает услуги охраны на несуществующих плоскостных стоянках. Надзорные органы согласились с выводами Ежикова, но выписали администратору парковок лишь крохотный штраф.
4 апреля 2017 г.
2 февраля 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.12.2017   22:22
1
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 10 декабря 2017 г. // Последняя новость 18:01
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>