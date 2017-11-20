Жители Чертаново обвинили АМПП в использовании "переносного" знака "Остановка запрещена" для эвакуации машин

Жители столичного района Чертаново обсуждают инцидент с эвакуаторами АМПП, произошедший в конце рабочей недели на Россошанском проезде. По словам очевидцев, представители дорожной службы посреди ночи вкопали там знак "Остановка запрещена", а уже через час начали забирать автомобили.
"Беспредел в Южном Чертаново. Ночью вкопали знак "Остановка запрещена" на Россошанском проезде и через час начали эвакуировать припаркованные машины. Собрали штрафы, потом знак срезали. Теперь его поставят уже в другом месте", - рассказали в сообществе жителей Чертаново в Facebook
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"Это, действительно, мошенничество. Пострадавшие должны скоординироваться, нанять адвоката и дать делу законный ход", - предложил один из москвичей. Другой пользователь предположил, что "так на новогодние подарки и корпоративы теперь деньги зарабатывают". Официальных комментариев по данной ситуации к настоящему моменту не поступало.
В сообществе "Синие ведерки" инцидент назвали
"рэкетом в стиле 90-х", подчеркнув, что это уже не первый случай с переносными знаками в Москве. "Наверное, оптимально теперь фотографировать машину везде, где ее оставляешь, чтобы были хоть какие-то доказательства", - отметил один из защитников прав автовладельцев.