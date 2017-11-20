Жители Чертаново обвинили АМПП в использовании "переносного" знака "Остановка запрещена" для эвакуации машин

17 октября 2017 г. АМПП оштрафовали на скромные 80 тысяч рублей за потраченные миллионы на охрану "липовых" парковок

Блогер Иван Ежиков в прошлом году обратил внимание, что АМПП оплачивает услуги охраны на несуществующих плоскостных стоянках. Надзорные органы согласились с выводами Ежикова, но выписали администратору парковок лишь крохотный штраф.