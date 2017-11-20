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Пассажир московской подземки выжил после падения под поезд
10 декабря 2017 г. | Время публикации 16:59 | Последние изменения 17:54
Рубрики: Происшествия, Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
В воскресенье днем на станции "Смоленская" московского метрополитена пассажир упал с платформы на рельсы перед приближающимся поездом. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что пассажиру удалось выжить.

"В 15:04 на станции "Смоленская" было снято напряжение для извлечения человека из-под поезда. В 15:30 пассажира извлекли и подняли с путей", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, жизни пассажира сейчас ничего не угрожает. После того, как его подняли с путей, напряжение было подано, а станция заработала в штатном режиме.

В метрополитене ранее сообщали, что из-за "инцидента с пассажиром" на центральном участке Арбатско-Покровской линии поезда двигались с увеличенными интервалами.
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