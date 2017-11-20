Дорожной аварии с тремя погибшими на Внуковском шоссе предшествовали уличные гонки

В ночь на воскресенье на Внуковском шоссе в Новомосковском округе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека и двое пострадали. Об этом агентству "Москва"
сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.
В ведомстве уточнили, что столкнулись три автомобиля - Peugeot, Mercedes и Lada Priora. При этом причины и обстоятельства произошедшего представитель ГИБДД не назвал.
Между тем "Газета.Ru"
передает, что аварии предшествовали уличные гонки, которые устроили водители Peugeot и Lada. В результате один из автомобилей столкнулся с внедорожником Mercedes. В результате ДТП шоссе было полностью перекрыто.