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Дорожной аварии с тремя погибшими на Внуковском шоссе предшествовали уличные гонки
10 декабря 2017 г. | Время публикации 10:14
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
 
Агентство городских новостей "Москва"
В ночь на воскресенье на Внуковском шоссе в Новомосковском округе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека и двое пострадали. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что столкнулись три автомобиля - Peugeot, Mercedes и Lada Priora. При этом причины и обстоятельства произошедшего представитель ГИБДД не назвал.

Между тем "Газета.Ru" передает, что аварии предшествовали уличные гонки, которые устроили водители Peugeot и Lada. В результате один из автомобилей столкнулся с внедорожником Mercedes. В результате ДТП шоссе было полностью перекрыто.
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