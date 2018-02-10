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В Подмосковье страхового агента ограбили после пыток: женщина обратилась к психологу и священнику
10 февраля 2018 г. | Время публикации 17:25
Рубрики: Криминал  
 
Global Look Press
В конце ноября 2017 года на страхового агента из Подольска напали грабители, которые выпытали у нее код от сейфа и украли деньги и ценности. В результате, женщина обратилась к психологу и священнику.

Как сообщает РИАМО, преступление произошло 25 ноября прошлого года. Двое мужчин под видом клиентов проникли в рабочий кабинет страхового агента Марины Румянцевой и напали на нее. Женщину пытали, чтобы узнать, где находятся ценности, и украли золото, деньги и вещи почти на полмиллиона рублей. Нападавшие не только сильно избили Румянцеву, но и порезали руки и лицо ножом во время пыток. Все это попало на камеры наблюдения, установленные в рабочем кабинете. Один из нападавших, которого задержали, оказался выходцем из Кыргызстана.

Сама Марина рассказала, что после нападения ей пришлось обращаться к психологу и священнику за помощью. Причем священник посоветовал простить нападавших. "С ужасом ожидаю суда. Боюсь, что мне тяжело будет находиться на суде и спокойно отвечать на все вопросы", - сказала Румянцева.

Избитая женщина провела в больнице десять дней. Врачи диагностировали множество повреждений, в том числе черепно-мозговую травму. Однако судебно-медицинский эксперт определил нанесенный вред здоровью как легкий.

Задержанный грабитель предстанет перед судом 20 февраля. Он может быть осужден по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с проникновением в помещение с применением предметов, используемых в качестве оружия). Данная статья предусматривает срок наказания до 12 лет лишения свободы.

По словам обвиняемого, он пошел на преступление из-за большого долга по кредиту. Про своих сообщников он ничего не сообщил. Также он не возместил ущерб пострадавшей.
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Суббота, 10 февраля 2018 г. // Последняя новость 18:09
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