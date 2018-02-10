Водитель, сбивший женщину с детьми в Марьино и уехавший, задержан

Водитель, сбивший трех пешеходов на юго-востоке Москвы и скрывшийся с места происшествия, задержан сотрудниками ГИБДД. В результате наезда пострадали двое детей.
Как Агентству городских новостей "Москва"
сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в районе д. 31 по Батайскому проезду в Марьино водитель легкового автомобиля Kia допустил наезд на трех пешеходов - женщину с двумя детьми. Дети получили травмы.
"После ДТП водитель скрылся с места происшествия, однако, в настоящее время он уже задержан", - сказала собеседница агентства.