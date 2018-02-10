NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
февраля
pda
Поиск
Архив

Водитель, сбивший женщину с детьми в Марьино и уехавший, задержан
10 февраля 2018 г. | Время публикации 15:20
Рубрики: Происшествия  
 
Фото NEWSru.com
Водитель, сбивший трех пешеходов на юго-востоке Москвы и скрывшийся с места происшествия, задержан сотрудниками ГИБДД. В результате наезда пострадали двое детей.

Как Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в районе д. 31 по Батайскому проезду в Марьино водитель легкового автомобиля Kia допустил наезд на трех пешеходов - женщину с двумя детьми. Дети получили травмы.

"После ДТП водитель скрылся с места происшествия, однако, в настоящее время он уже задержан", - сказала собеседница агентства.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.02.2018   19:52
2
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 10 февраля 2018 г. // Последняя новость 18:09
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>