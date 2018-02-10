Посол США в России рассказал, что ему нравится и не нравится в Москве Рубрики: Общество

АГН "Москва" / Киселев Сергей



"Мне очень хорошо в Москве. Это отличный опыт для меня и моей семьи. Чем больше я узнаю этот город, чем больше я посещаю достопримечательностей, чем больше я встречаю людей, тем больше мне нравится этот город, и тем меньше я скучаю по своему дому в США", — цитирует посла



Также Хантсман рассказал, что в Москве ему не хватает солнца и прогулок в одиночестве. Кроме того, американский посол скучает по "прекрасному виду на горы в Юте".



По словам дипломата, важная часть его работы в России - люди, которые знакомят его с русской культурой. Американский посол попросил москвичей назвать их любимые места в городе, которые они могли бы порекомендовать для посещения. Джон Хантсман, отвечая на вопросы пользователей, сообщил на официальной странице американского посольства в твиттере о своих впечатлениях о работе в российской столице."Мне очень хорошо в Москве. Это отличный опыт для меня и моей семьи. Чем больше я узнаю этот город, чем больше я посещаю достопримечательностей, чем больше я встречаю людей, тем больше мне нравится этот город, и тем меньше я скучаю по своему дому в США", — цитирует посла телеканал "Дождь" Также Хантсман рассказал, что в Москве ему не хватает солнца и прогулок в одиночестве. Кроме того, американский посол скучает по "прекрасному виду на горы в Юте".По словам дипломата, важная часть его работы в России - люди, которые знакомят его с русской культурой. Американский посол попросил москвичей назвать их любимые места в городе, которые они могли бы порекомендовать для посещения.



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