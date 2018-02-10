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Посол США в России рассказал, что ему нравится и не нравится в Москве
10 февраля 2018 г. | Время публикации 10:00
Рубрики: Общество  
 
АГН "Москва" / Киселев Сергей
Джон Хантсман, отвечая на вопросы пользователей, сообщил на официальной странице американского посольства в твиттере о своих впечатлениях о работе в российской столице.

"Мне очень хорошо в Москве. Это отличный опыт для меня и моей семьи. Чем больше я узнаю этот город, чем больше я посещаю достопримечательностей, чем больше я встречаю людей, тем больше мне нравится этот город, и тем меньше я скучаю по своему дому в США", — цитирует посла телеканал "Дождь".

Также Хантсман рассказал, что в Москве ему не хватает солнца и прогулок в одиночестве. Кроме того, американский посол скучает по "прекрасному виду на горы в Юте".

По словам дипломата, важная часть его работы в России - люди, которые знакомят его с русской культурой. Американский посол попросил москвичей назвать их любимые места в городе, которые они могли бы порекомендовать для посещения.
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Суббота, 10 февраля 2018 г. // Последняя новость 18:09
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