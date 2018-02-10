Платформу "Карачарово" перенесут к ТПУ "Рязанский" к концу года Рубрики: Городская инфраструктура

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



По словам Марата Хуснуллина, перенос платформы к одному из крупнейших строящихся в Москве транспортно-пересадочных узлов - "Рязанскому" планируется завершить до конца этого года, передает



Кроме того, стало известно, что в месте связки строится подземный пешеходный переход и подземный уровень, включающий в себя станцию "Нижегородская улица" Большой кольцевой линии, а также терминал, выводящий к станции МЦК "Нижегородская". В планах - организация удобных выходов к остановкам общественного транспорта.



"Фактически здесь появится подземный пересадочный терминал - вокзал площадью около 7 тыс. кв.м", - пояснил Хуснуллин. Он напомнил, что в составе ТПУ "Рязанский", помимо пересадочных терминалов, со временем планируется разместить офисную башню и апартаменты.



Аналогичные работы по переносу железнодорожных платформ ближе к уже действующим станциям МЦК также проводятся на Ярославском, Рижском, Курском, Павелецком, Савеловском и Октябрьском направлениях. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства рассказал журналистам о переносе железнодорожной платформы "Карачарово" к крупному строящемуся транспортно-пересадочному узлу.По словам Марата Хуснуллина, перенос платформы к одному из крупнейших строящихся в Москве транспортно-пересадочных узлов - "Рязанскому" планируется завершить до конца этого года, передает "Интерфакс" . "Сейчас идут активные работы по интеграции Горьковского направления железной дороги с Московским центральным кольцом (МЦК) и увязке этих платформ с будущим транспортно-пересадочный узлом "Рязанский", - сказал заммэра.Кроме того, стало известно, что в месте связки строится подземный пешеходный переход и подземный уровень, включающий в себя станцию "Нижегородская улица" Большой кольцевой линии, а также терминал, выводящий к станции МЦК "Нижегородская". В планах - организация удобных выходов к остановкам общественного транспорта."Фактически здесь появится подземный пересадочный терминал - вокзал площадью около 7 тыс. кв.м", - пояснил Хуснуллин. Он напомнил, что в составе ТПУ "Рязанский", помимо пересадочных терминалов, со временем планируется разместить офисную башню и апартаменты.Аналогичные работы по переносу железнодорожных платформ ближе к уже действующим станциям МЦК также проводятся на Ярославском, Рижском, Курском, Павелецком, Савеловском и Октябрьском направлениях.



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