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Платформу "Карачарово" перенесут к ТПУ "Рязанский" к концу года
10 февраля 2018 г. | Время публикации 13:00
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства рассказал журналистам о переносе железнодорожной платформы "Карачарово" к крупному строящемуся транспортно-пересадочному узлу.

По словам Марата Хуснуллина, перенос платформы к одному из крупнейших строящихся в Москве транспортно-пересадочных узлов - "Рязанскому" планируется завершить до конца этого года, передает "Интерфакс". "Сейчас идут активные работы по интеграции Горьковского направления железной дороги с Московским центральным кольцом (МЦК) и увязке этих платформ с будущим транспортно-пересадочный узлом "Рязанский", - сказал заммэра.

Кроме того, стало известно, что в месте связки строится подземный пешеходный переход и подземный уровень, включающий в себя станцию "Нижегородская улица" Большой кольцевой линии, а также терминал, выводящий к станции МЦК "Нижегородская". В планах - организация удобных выходов к остановкам общественного транспорта.

"Фактически здесь появится подземный пересадочный терминал - вокзал площадью около 7 тыс. кв.м", - пояснил Хуснуллин. Он напомнил, что в составе ТПУ "Рязанский", помимо пересадочных терминалов, со временем планируется разместить офисную башню и апартаменты.

Аналогичные работы по переносу железнодорожных платформ ближе к уже действующим станциям МЦК также проводятся на Ярославском, Рижском, Курском, Павелецком, Савеловском и Октябрьском направлениях.
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Суббота, 10 февраля 2018 г. // Последняя новость 18:09
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