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Москвичка добилась уборки снега в своем районе, изрисовав сугробы словом "Навальный"
10 февраля 2018 г. | Время публикации 18:09 | Последние изменения 19:46
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Жительница Нагорного района на юге Москвы решила опробовать на практике широко обсуждаемое в интернете средство по борьбе со снежными завалами - она изрисовала сугробы словом "Навальный". Подобный метод оказался на удивление эффективным, дворники "Жилищника" с лопатами объявились на улице уже спустя несколько часов, пишет на своей странице в Twitter активистка Варвара Грязнова, соседка предприимчивой москвички.

"Соседка отчаялась ждать уборки снега в ответ на простые жалобы и просьбы и перешла к решительным действиям", - рассказала Грязнова. В следующем своем твите, опубликованном примерно спустя четыре часа, активистка уже подтверждает: именем оппозиционера Алексея Навального действительно можно вызвать дворника в ваш двор.



Курьезную историю прокомментировал и сам оппозиционер, который признал, что от увиденного у него "челюсть отвисла". "Реально через четыре часа пришли дворники "Жилищника" и начали соскребать лед с надписью на нем. Государственный маразм на службе человека. Вау", - заявил Навальный. В социальных сетях между тем шутят, что если бы на сугробе написали "Путин", то он бы остался еще на один срок.

Отметим, что бороться со снегом таким способом ранее предложил журналист Михаил Козырев. Рекомендация, которую он опубликовал на своей странице в Facebook, получила несколько тысяч лайков и репостов.



Столичные власти регулярно уверяют, что в ликвидации последствий снегопада, который прошел еще неделю назад, участвуют тысячи единиц спецтехники и десятки тысяч дворников. Москвичи, впрочем, не видят, чтобы улицы кто-то убирал: тротуары до сих пор непроходимы, с крыш свисают гигантские сосульки и глыбы льда, а автомобилисты жалуются на невозможность припарковаться - места стоянки так и остаются площадками для складирования снега.

В таких условиях в городе даже появился бизнес по откапыванию машин. По наблюдениям журналистов, этим, в частности, активно подрабатывают коммунальщики, готовые за 600 рублей очистить выезд и саму машину буквально за 15 минут. Если же рабочих поблизости нет, приходится прибегать к помощи интернета: на запрос "чистка снега" вылезает множество предложений: заказы принимаются от 100 квадратных метров с применением тяжелой техники.
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