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Злоумышленники угнали автомобиль на МКАД, выгнав из него водителя
10 февраля 2018 г. | Время публикации 11:00
Рубрики: Криминал  
 
Фото NEWSru.com
Водитель лишился своей машины прямо во время движения по МКАД. Неизвестные, которых он согласился подвезти, выгнали мужчину из автомобиля угрозами и уехали.

Как сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице, на 16-м километре МКАД к мужчине подсели неизвестные и попросили подвезти. "По пути следования пассажиры, угрожая словами, мужчину высадили и на автомобиле скрылись", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия и принимают меры по розыску и задержанию преступников.
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Суббота, 10 февраля 2018 г. // Последняя новость 18:09
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