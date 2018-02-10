Злоумышленники угнали автомобиль на МКАД, выгнав из него водителя

Водитель лишился своей машины прямо во время движения по МКАД. Неизвестные, которых он согласился подвезти, выгнали мужчину из автомобиля угрозами и уехали.
Как сообщил РИАМО
в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице, на 16-м километре МКАД к мужчине подсели неизвестные и попросили подвезти. "По пути следования пассажиры, угрожая словами, мужчину высадили и на автомобиле скрылись", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия и принимают меры по розыску и задержанию преступников.