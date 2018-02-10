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Наблюдателей на выборах в Москве будут отправлять на участки, куда никто не захотел
10 февраля 2018 г. | Время публикации 16:00
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Общественным наблюдателям на выборах президента в Москве 18 марта 2018 года будет предложено поработать на избирательных участках, куда никто из следящих за процессом выборов не записался.

Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты столицы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов на общероссийском семинаре наблюдателей, чтобы покрыть дефицит наблюдателей на отдельных участках, было решено пойти формальным путем. "Если ты первый записался - мы тебя направляем на обучение. Но что делать с остальными? И вот второй человек получит предложение пойти наблюдать на соседний участок, куда никто не записался", - цитирует Венедиктова ТАСС.

По его словам, на 3752 участка записалось 4,8 тысячи человек, однако для работы на 39% участков не нашлось ни одного желающего, а на некоторые записались по 11-18 человек.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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Суббота, 10 февраля 2018 г. // Последняя новость 18:09
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