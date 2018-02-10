NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
февраля
pda
Поиск
Архив

Столичный лицей требует с родителей учеников медсправку для выхода в туалет на уроке
10 февраля 2018 г. | Время публикации 14:00
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
В московском лицее 1795, по словам родителей учеников, выдают памятку, запрещающую отпускать детей с урока без письменного согласия родителей. Она же запрещает "выход с урока в туалет" без справки.

Как выяснил ТАСС, информация о памятке, утверждает один из родителей, была доведена до него через классного руководителя его ребенка. "С пятницы в школе введен новый режим выхода ребенка. Если возникает необходимость забрать его с уроков до их окончания, родитель подает письменное заявление. В заявлении обязательно прописывается, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка родитель берет на себя, а также гарантирует усвоение учебной программы по пропущенным ребенком урокам", - говорится в памятке.

Кроме того, в школе запрещается отпускать детей во время урока в туалет. "Детей с уроков в туалет учителя не имеют права отпускать. Выход с урока в туалет возможен только на основании медицинского заключения (медицинской справки), если имеется соответствующее заболевание. То есть настраивайте ребят на то, что для посещения туалета существует перемена. Либо оформите соответствующее заключение врача, если ребенок не выдерживает без туалета 45 минут", - рекомендуют родителям.

В столичном департаменте образования ситуацию пока никак не комментируют. Неизвестно также, являются ли эти рекомендации обязательными для всех школ Москвы.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.02.2018   19:52
2
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 10 февраля 2018 г. // Последняя новость 18:09
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>