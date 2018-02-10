Столичный лицей требует с родителей учеников медсправку для выхода в туалет на уроке Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Как выяснил



Кроме того, в школе запрещается отпускать детей во время урока в туалет. "Детей с уроков в туалет учителя не имеют права отпускать. Выход с урока в туалет возможен только на основании медицинского заключения (медицинской справки), если имеется соответствующее заболевание. То есть настраивайте ребят на то, что для посещения туалета существует перемена. Либо оформите соответствующее заключение врача, если ребенок не выдерживает без туалета 45 минут", - рекомендуют родителям.



В столичном департаменте образования ситуацию пока никак не комментируют. Неизвестно также, являются ли эти рекомендации обязательными для всех школ Москвы. В московском лицее 1795, по словам родителей учеников, выдают памятку, запрещающую отпускать детей с урока без письменного согласия родителей. Она же запрещает "выход с урока в туалет" без справки.Как выяснил ТАСС , информация о памятке, утверждает один из родителей, была доведена до него через классного руководителя его ребенка. "С пятницы в школе введен новый режим выхода ребенка. Если возникает необходимость забрать его с уроков до их окончания, родитель подает письменное заявление. В заявлении обязательно прописывается, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка родитель берет на себя, а также гарантирует усвоение учебной программы по пропущенным ребенком урокам", - говорится в памятке.Кроме того, в школе запрещается отпускать детей во время урока в туалет. "Детей с уроков в туалет учителя не имеют права отпускать. Выход с урока в туалет возможен только на основании медицинского заключения (медицинской справки), если имеется соответствующее заболевание. То есть настраивайте ребят на то, что для посещения туалета существует перемена. Либо оформите соответствующее заключение врача, если ребенок не выдерживает без туалета 45 минут", - рекомендуют родителям.В столичном департаменте образования ситуацию пока никак не комментируют. Неизвестно также, являются ли эти рекомендации обязательными для всех школ Москвы.



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