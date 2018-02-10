

Столичная полиция проверяет факт "случайного" выстрела в посетителя кафе в Печатниках Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Как сообщили



По предварительной информации, мужчина ранен из травматического оружия. Как сообщает В пятницу вечером в травмпункт на юго-востоке Москвы обратился мужчина с огнестрельным ранением. По его словам, в него "случайно" выстрелил из травматического пистолета посетитель кафе.Как сообщили ТАСС в столичном управлении МВД, все случилось 9 февраля, в пятницу вечером. "Около 20:10 в травмпункт на улице Гурьянова самостоятельно обратился гражданин с огнестрельным ранением. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — рассказали в ведомстве.По предварительной информации, мужчина ранен из травматического оружия. Как сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на РЕН ТВ, стрельба на улице Гурьянова произошла "в результате случайного стечения обстоятельств". Пострадавший отдыхал в кафе, когда один из посетителей вытащил оружие, чтобы его продемонстрировать, и оно случайно выстрелило. Мужчина получил ранение бедра и был госпитализирован. Заявление в полицию потерпевший отказался писать, отмечает телеканал.



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