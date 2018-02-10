

Линию метро до Новой Москвы начнут строить летом, предполагают столичные власти Рубрики: Метрополитен

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Как пояснил чиновник, протяженность новой линии составит более 20 км. "Проект новой линии фактически уже готов, этим летом могут начаться уже работы по ее сооружению", - передает



Также Хуснуллин сообщил, на пересечении Калужского шоссе и магистрали "Внуково-Остафьево-Щербинка" будет построено электродепо для обслуживания поездов линии метро, ведущей в Троицк. "Для обслуживания и ремонта поездов новой линии метро, ведущей в Троицк, в "новой Москве" планируется построить крупное электродепо "Сосенки". Для будущего завода по ремонту подвижного состава уже подобрана площадка", - сказал чиновник.



Он отметил, что здесь будут ремонтироваться поезда, курсирующие на линии от станции "Севастопольский проспект" через Столбово и Коммунарку до Троицка. Строительство ветки метрополитена, ведущей в Троицк, может начаться летом, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Как пояснил чиновник, протяженность новой линии составит более 20 км. "Проект новой линии фактически уже готов, этим летом могут начаться уже работы по ее сооружению", - передает "Интерфакс" со ссылкой на главу стройкомплекса. По его словам, запуск новой линии, по предварительным подсчетам, сократит путь от Троицка до центра Москвы на 20 минут.Также Хуснуллин сообщил, на пересечении Калужского шоссе и магистрали "Внуково-Остафьево-Щербинка" будет построено электродепо для обслуживания поездов линии метро, ведущей в Троицк. "Для обслуживания и ремонта поездов новой линии метро, ведущей в Троицк, в "новой Москве" планируется построить крупное электродепо "Сосенки". Для будущего завода по ремонту подвижного состава уже подобрана площадка", - сказал чиновник.Он отметил, что здесь будут ремонтироваться поезда, курсирующие на линии от станции "Севастопольский проспект" через Столбово и Коммунарку до Троицка.



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