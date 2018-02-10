Тайна "Павелецкой лужи": "МК" объяснил, как у столичного вокзала образовался водоем

В Сети появилась карта Москвы, на которой пользователи отметили прямо на Павелецкой площади озеро и прозвали его Павелецкой лужей. "МК" узнал, что это правда, и водоем здесь был еще в 19-м веке.
На снимках со спутников в районе Павелецкого вокзала видна яма с зеленой водой, больше похожая на кратер от метеорита. Специалисты убедились, что никакой ошибки тут нет, и водоем действительно существует. Ну, или заполненный водой и снегом котлован, очень на него похожий. "Московский комсомолец"
выяснил, что причина его происхождения - в многострадальной реконструкции площади вокзала.
В 2002 году под площадью начали возводить четырехуровневый торговый центр с патриотичным названием "Матрешка Молл". Но все кончилось раскопанной землей. В 2007 году 100% акций компании-застройщика выкупает другая фирма из Казахстана — и стройка встает: у ее руководителя внезапно вскрываются проблемы с законом на родине. По проекту нового хозяина, который так и не воплотили в жизни, там должен был быть ТРК на 1200 тыс. кв. м. Построить успели только 7 тыс., от остальных стараний на площади остался котлован. После кризиса 2008 года стройка была заморожена. Спустя пять лет столичные власти расторгли с девелопером контракт, но и тогда стройка не возобновилась. Только в 2015 году власти города изъяли долгострой у собственника. Последнего, кстати, подозревали в том, что ничего достраивать он не собирался, а использовал забор вокруг котлована как рекламную конструкцию "с огромной аудиторией".
Затем проекты застройки площади сменяли один другой. Здесь хотели сделать парк с амфитеатром, фонтанами и велопарковкой. А под землей должен был появиться шестиуровневый торговый центр с транспортно-пересадочным узлом. Внезапно в конце 2017 года появился новый, уже одобренный Архсоветом Москвы проект: три подземных этажа с парковкой и торговым центром плюс временные павильоны уже на земле. Городскую площадь хотят обустроить газоном и цветниками. Строительство планировали начать в этом году и завершить в 2020-м, о чем заявлял руководитель компании — заказчика проекта. Как удалось выяснить "МК", фирма еще не получала разрешения на строительство, а значит, сроки начала работ пока назвать нельзя.
Закономерным итогом этих экспериментов явился котлован, который естественным образом заполнился водой. По словам москвоведа Александра Фролова, сейчас туда свозят снег, так что озеро к весне может и расшириться.
Кстати, по словам Фролова, на картах XVIII–XIX веков видно, что в ста метрах от нынешней площади действительно было озеро. Оно подпитывалось речкой, которая текла от Даниловского монастыря. В конце XIX века по руслу этой речки была проложена Павелецкая железная дорога.