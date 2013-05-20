Поезда с дополнительным вагоном начнут курсировать на Сокольнической линии метро

17 июня 2013 г. В метро появятся новая система подачи воздуха при ЧП и составы без машинистов

Этим летом в метро появятся информационные табло, показывающие степень загруженности линий, сообщил замглавы департамента транспорта. Также он рассказал о новом расписании метро, напольных указателях и о поездах без машинистов.