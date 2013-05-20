Поезда с дополнительным вагоном начнут курсировать на Сокольнической линии метро

Восьмивагонные поезда пустят по Сокольнической линии московского метрополитена с 10 января, это поможет существенно разгрузить пассажиропоток на старейшей линии столичной подземки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей страничке в Twitter
.
"Десятого января начнется новая веха в истории самой первой ветки мосметро. На Сокольническую линию выйдут восьмивагонные поезда. Это серьезно разгрузит направление: всего один дополнительный вагон даст 186 тысяч пассажирских мест в сутки и почти 68 миллионов в год", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе метрополитена, в настоящее время на Сокольнической линии курсируют семивагонные составы типа 81-717/714 ("номерной").
В пресс-службе подземки агентству "Москва"
сообщили, что после открытия Сокольнической линии в 1935 г. по ветке начали курсировать четырехвагонные поезда. В 1950-е годы в связи с ростом пассажиропотока состав поездов был увеличен до семи вагонов. Однако дальше добавлять вагоны стало невозможно - платформы, возведенные еще в 30-е годы ХХ века, короче современных, а оборудование станций не приспособлено под длинные поезда. Переход на поезда из восьми вагонов стал возможен благодаря модернизации объектов инфраструктуры и усиления линий электроснабжения.
Таким образом, до конца января 2018 г. 40% поездов Сокольнической линии будут состоять из восьми вагонов. Оставшаяся часть поездов будет оснащена в течение последующих двух лет после реконструкции депо "Северное", которое изначально не было рассчитано на прием восьмивагонных поездов. Более вместительные поезда на Сокольнической линии позволят улучшить транспортную доступность 14 районов Москвы, где проживает более 1,1 миллиона человек.
Это не первая попытка разгрузить станции метро. Напомним, в 2013 году сообщалось о том, что в метро должны появиться информационные табло, показывающие степень загруженности станций
и линий подземки: по мнению чиновников, это должно разгрузить метро в часы пик. Также в метро обещали установить около 90 автоматов с информацией о работе линий, которые будут использоваться и как средство электронных платежей, и изменить расписание. Предполагалось, что в течение периода повышенной нагрузки будут ходить чаще
, а продолжительность часа пик увеличится. Однако сейчас об этих планах ничего не известно.