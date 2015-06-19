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Москвичам посоветовали пить больше воды и не спать днем, чтобы вернуться к рабочему графику
10 января 2018 г. | Время публикации 09:16 | Последние изменения 11:40
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
До конца рабочей недели может продлиться возвращение москвичей к привычному режиму сна и бодрствования. Об этом агентству "Москва" сообщил заведующий Центром медицины сна клинического санатория "Барвиха", доктор медицинских наук Роман Бузунов.

"В рабочие дни жители столицы чаще всего встают в 6:30-7:00, а в выходные в 9:30-10:00. На Новый год в среднем с 11 до 12 все просыпаются, то есть это смещение биологических ритмов практически на пять часов. Адаптация обратно к нормальному графику занимает час в сутки, то есть если на пять часов сместились внутренние часы, в норму человек придет примерно через пять суток, а это фактически полная рабочая неделя. Поэтому у нас всю неделю после Нового года никто еще нормально не работает", - сказал профессор Бузунов.

Он также отметил, что, возвращаясь к привычному режиму сна, следует не спать днем, также можно принимать препараты мелатонина в течение трех-четырех дней за 30 минут до сна. Рекомендуется употреблять около двух литров жидкости в день и дробно принимать легкую пищу, а в светлое время суток на 30-40 минут выбираться на прогулку.

Другой сезонной проблемой москвичей стало отсутствие перехода на летнее время: то, что Россия живет по зимнему времени, вошло "в некоторые противоречия" с временем солнечным. Несколько лет назад в столице увеличилось количество пациентов с жалобами на типичные симптомы бессонницы и недосыпа: слабость, повышенное давление, раздражительность и проблемы с памятью. Свет, проникающий сквозь неплотные шторы, дает организму сигнал о пробуждении, и дальнейший сон будет поверхностным и практически бесполезным. Рано или поздно это приводит к проблемам со здоровьем и нарушениям биоритмов – многие, недосыпая в течение недели, отсыпаются в выходные. Со сбоями сна москвичи борются при помощи темных повязок на глаза или плотных светонепроницаемых штор.
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