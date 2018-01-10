Сбой в системах GPS в Москве эксперты связали с Кремлем и ФСБ Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



Во время нынешнего сбоя система могла отправить пользователя в Гвинейский залив в Атлантическом океане, в Кот-д'Ивуар, Румынию, а за обычную 20-минутную поездку система могла выставить счет, например, в 250 тысяч рублей.



Издание



Эксперт по системам навигации Алексей Гилязов указал, что сигналы точного времени, которые используются для спутниковой навигации любой системы (GPS, Baidoo, ГЛОНАСС), могут либо глушиться так называемым белым шумом, либо исчезать из-за отказа части спутников. В этом случае приемник сигнала перестает ловить правильные точки и начинает строить треугольники по любым источникам сигнала, остающимся доступными.



"Когда в 2016 году произошел аналогичный сбой, его причиной была плановая замена части спутниковой группировки, и в процессе замены какое-то время понадобилось для синхронизации сигналов новых спутников со старыми. Сейчас вроде никакой замены спутников не производится - следовательно, причину сбоя навигации следует искать на Земле, а точнее - в Москве", - предположил эксперт.



Причиной может быть намеренная подмена спутникового сигнала (spoofing) либо глушение белым шумом, чтобы вообще экранировать те или иные районы Москвы для навигаторов.



"Сам по себе спутниковый сигнал довольно слабый, так что перекодировать его или просто заглушить шумом не требует особо мощных энергоресурсов. Но частным лицам - каким-нибудь хулиганам или террористам - просто так "сесть" на частоту GPS не удастся, она закодирована для несанкционированного воздействия", - добавил он.



Гилязов предположил, что длительное искажение сигналов глобальной навигации осуществляют те, у кого есть доступ к закодированным частотам и кто обладает достаточным числом излучателей, способных покрыть большое количество "сот" одновременно на протяжении нескольких дней подряд.



Spoofing, то есть подмена одного GPS-сигнала другим, как правило применяется на режимных объектах, сообщил



"Это средства, которые "подкладывают" более сильный сигнал, подменяя собой сигнал со спутников. Соответственно, в таком случае некорректно работает GPS-приемник внутри мобильного телефона либо автомобильного трекера. Это характерно для районов, в которых находится Кремль, подразделения ФСБ и другие защищенные объекты", - указал Шатунов.



В прошлый раз масштабный сбой в работе навигаторов в Москве



В этот раз пользователи Эксперты, объясняя причины второго с начала года сбоя в системе GPS в Москве, в результате которых пользователи "отправляются за океан" сервисами компаний "Яндекс" и Google, а также такси и каршеринга, в качестве одной из версий предлагают подмену спутникового сигнала на режимных объектах.Во время нынешнего сбоя система могла отправить пользователя в Гвинейский залив в Атлантическом океане, в Кот-д'Ивуар, Румынию, а за обычную 20-минутную поездку система могла выставить счет, например, в 250 тысяч рублей.Издание "Ридус" пишет, что сбой систем навигации мог произойти из-за того, что на частоту, на которой работают спутники системы GPS, "садится" другой радиопередатчик и глушит или так или иначе модифицирует сигнал, который получают приемники.Эксперт по системам навигации Алексей Гилязов указал, что сигналы точного времени, которые используются для спутниковой навигации любой системы (GPS, Baidoo, ГЛОНАСС), могут либо глушиться так называемым белым шумом, либо исчезать из-за отказа части спутников. В этом случае приемник сигнала перестает ловить правильные точки и начинает строить треугольники по любым источникам сигнала, остающимся доступными."Когда в 2016 году произошел аналогичный сбой, его причиной была плановая замена части спутниковой группировки, и в процессе замены какое-то время понадобилось для синхронизации сигналов новых спутников со старыми. Сейчас вроде никакой замены спутников не производится - следовательно, причину сбоя навигации следует искать на Земле, а точнее - в Москве", - предположил эксперт.Причиной может быть намеренная подмена спутникового сигнала (spoofing) либо глушение белым шумом, чтобы вообще экранировать те или иные районы Москвы для навигаторов."Сам по себе спутниковый сигнал довольно слабый, так что перекодировать его или просто заглушить шумом не требует особо мощных энергоресурсов. Но частным лицам - каким-нибудь хулиганам или террористам - просто так "сесть" на частоту GPS не удастся, она закодирована для несанкционированного воздействия", - добавил он.Гилязов предположил, что длительное искажение сигналов глобальной навигации осуществляют те, у кого есть доступ к закодированным частотам и кто обладает достаточным числом излучателей, способных покрыть большое количество "сот" одновременно на протяжении нескольких дней подряд.Spoofing, то есть подмена одного GPS-сигнала другим, как правило применяется на режимных объектах, сообщил "Коммерсант FM" руководитель направления компании TransNet IQ Сергей Шатунов."Это средства, которые "подкладывают" более сильный сигнал, подменяя собой сигнал со спутников. Соответственно, в таком случае некорректно работает GPS-приемник внутри мобильного телефона либо автомобильного трекера. Это характерно для районов, в которых находится Кремль, подразделения ФСБ и другие защищенные объекты", - указал Шатунов.В прошлый раз масштабный сбой в работе навигаторов в Москве произошел осенью 2016 года, причем отмечалось, что чаще всего сбой происходит при приближении к Кремлю.В этот раз пользователи жаловались на сбои в работе такси: по их словам, водители везли их по неверному маршруту, автомобилисты жаловались на работу навигаторов второй день: им приходится использовать сразу несколько геолокационных сервисов, чтобы понять, где именно они находятся. Таксисты сообщили о некорректном расчете длительности пути в Uber - они недополучают деньги из-за того, что система считает, что они проехали меньше фактического расстояния.



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