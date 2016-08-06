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Урбанист назвал открытие недоделанной станции "Ховрино" позором и "наплевательством" на всю историю московского метро
10 января 2018 г. | Время публикации 13:33 | Последние изменения 17:19
Рубрики: Метрополитен  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Урбанист Аркадий Гершман раскритиковал в своем блоге внешний вид открывшейся 31 декабря станции метро "Ховрино". По его словам, объект сдан с множеством недоделок и при дешевом качестве материалов, так что "честнее было бы назвать это техническим запуском, чтобы не позориться отсутствующими лифтами, гуляющей плиткой и прочими деталями".

"Cтройкомплекс вводит станции метро не только с большим опозданием и недоделками, но и делает их уродливыми. Скоро туристов нужно будет не выпускать за пределы кольцевой линии. Жителям же нужно будет транслировать сериальчики на пол, чтобы они не смотрели по сторонам", - возмущается блогер. Он сравнил станцию со служебным автомобилем без внутренней обивки или климат-контроля, иронически предложив столичных властям поездить на такой машине: "Она ведь на ходу, так какая разница?"

"Самый дешевый материал, ужасное качество работ и прочие вещи – это просто наплевательство на 83-летнюю историю московского метрополитена и архитектуру. <...> Даже голый бетон с правильным освещением смотрелся бы лучше, - считает урбанист. - Можно понять радость жителей, у которых появился стабильный транспортный сервис, но радость со временем пройдет, а это детская неожиданность останется".

В 2016 году президент академии МЧС Иван Тетерин высказал идею о необходимости создания системы общественного контроля за станциями метро. По его мнению, перед запуском нового объекта местные жители должны посмотреть и убедиться в качестве и полноте выполненных работ. Заммэра Марат Хуснуллин заявил, что такая идея "интересна и может быть претворена в жизнь".

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