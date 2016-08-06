Урбанист назвал открытие недоделанной станции "Ховрино" позором и "наплевательством" на всю историю московского метро

Урбанист Аркадий Гершман раскритиковал в своем блоге
внешний вид открывшейся 31 декабря станции метро "Ховрино"
. По его словам, объект сдан с множеством недоделок и при дешевом качестве материалов, так что "честнее было бы назвать это техническим запуском, чтобы не позориться отсутствующими лифтами, гуляющей плиткой и прочими деталями".
"Cтройкомплекс вводит станции метро не только с большим опозданием и недоделками, но и делает их уродливыми. Скоро туристов нужно будет не выпускать за пределы кольцевой линии. Жителям же нужно будет транслировать сериальчики на пол, чтобы они не смотрели по сторонам", - возмущается блогер. Он сравнил станцию со служебным автомобилем без внутренней обивки или климат-контроля, иронически предложив столичных властям поездить на такой машине: "Она ведь на ходу, так какая разница?"
"Самый дешевый материал, ужасное качество работ и прочие вещи – это просто наплевательство на 83-летнюю историю московского метрополитена и архитектуру. <...> Даже голый бетон с правильным освещением смотрелся бы лучше, - считает урбанист. - Можно понять радость жителей, у которых появился стабильный транспортный сервис, но радость со временем пройдет, а это детская неожиданность останется".
В 2016 году президент академии МЧС Иван Тетерин высказал идею о необходимости создания системы общественного контроля
за станциями метро. По его мнению, перед запуском нового объекта местные жители должны посмотреть и убедиться в качестве и полноте выполненных работ. Заммэра Марат Хуснуллин заявил, что такая идея "интересна и может быть претворена в жизнь".