Пассажиры автобусов, из которых с нового года убрали турникеты, пока не привыкли к новшеству Рубрики: Общественный транспорт

Мосгортранс



- Полный список маршрутов с отключенными турникетами



Решив проверить, как москвичи восприняли новшество, журналисты выяснили, что к новациям готовы не все. На автобусах 904-го полуэкспресса появились наклейки "Вход во все двери", а на остановках - плакаты о том, что автобус ходит без турникетов. Однако большинство пассажиров привычно тянется к первой двери.



Их примеру следует и кое-кто из тех, кто знает о новшествах, поскольку у первой двери есть валидатор. "У них на наклейках написано - "платить можно у каждого входа", но ведь это неправда, - говорит пассажир. - Валидаторы пока только у входа, где были и раньше, да еще у второй двери. А в хвосте пока нет. Я бы через толпу не прошел, зайди в заднюю дверь". Раннее заммэра по транспорту Максим Ликсутов отмечал, что количество валидаторов будут увеличивать постепенно.



Между тем проехать без билета удается не всегда: как выяснилось, на "обестурникеченных" маршрутах работают усиленные бригады контролеров. Они тщательно проверяют билеты у пассажиров и остаются в автобусе еще на несколько остановок. По наблюдениям журналистов, к нововведениям пассажиры должны привыкнуть довольно быстро.



Как рассказали в "Мосгортрансе", на бестурникетных маршрутах в основном работают автобусы особо большого класcа, но встречаются и обычные. Чтобы пассажирам было удобно, решили убрать турникеты на маршрутах целиком. По расчетам аналитиков, каждый пассажир бестурникетных маршрутов будет экономить за поездку примерно пять минут. На остальных городских маршрутах, где нет автобусов повышенной вместимости, пока снимать турникеты не планируется. С 1 января нового года более чем на 72 автобусных маршрутах столицы отключили турникеты , дав возможность заходить через все двери автобусов "особо большой вместимости". Однако москвичи пока не привыкли к новым порядкам и жалуются на недостаток валидаторов. Об этом пишет "Российская газета" Решив проверить, как москвичи восприняли новшество, журналисты выяснили, что к новациям готовы не все. На автобусах 904-го полуэкспресса появились наклейки "Вход во все двери", а на остановках - плакаты о том, что автобус ходит без турникетов. Однако большинство пассажиров привычно тянется к первой двери.Их примеру следует и кое-кто из тех, кто знает о новшествах, поскольку у первой двери есть валидатор. "У них на наклейках написано - "платить можно у каждого входа", но ведь это неправда, - говорит пассажир. - Валидаторы пока только у входа, где были и раньше, да еще у второй двери. А в хвосте пока нет. Я бы через толпу не прошел, зайди в заднюю дверь". Раннее заммэра по транспорту Максим Ликсутов отмечал, что количество валидаторов будут увеличивать постепенно.Между тем проехать без билета удается не всегда: как выяснилось, на "обестурникеченных" маршрутах работают усиленные бригады контролеров. Они тщательно проверяют билеты у пассажиров и остаются в автобусе еще на несколько остановок. По наблюдениям журналистов, к нововведениям пассажиры должны привыкнуть довольно быстро.Как рассказали в "Мосгортрансе", на бестурникетных маршрутах в основном работают автобусы особо большого класcа, но встречаются и обычные. Чтобы пассажирам было удобно, решили убрать турникеты на маршрутах целиком. По расчетам аналитиков, каждый пассажир бестурникетных маршрутов будет экономить за поездку примерно пять минут. На остальных городских маршрутах, где нет автобусов повышенной вместимости, пока снимать турникеты не планируется.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 1 января 2018 г. Более тысячи автобусов в столице начинают работать без турникетов

В перечень маршрутов, которые в новом году будут работать без турникетов, вошли популярные у жителей направления: маршруты, обеспечивающие внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и аэропортам, а также доступность центральных районов. В частности, это полуэкспрессные и магистральные маршруты.

