Жители столичного региона вновь жаловались на запах сероводорода. Он будет чувствоваться всю неделю

15 декабря 2017 г. МЧС назвало полигон "Кучино" в Балашихе главным загрязнителем московского воздуха

Имела ли эта свалка отношение к зловонию, которое ощущали жители столицы в прошлую пятницу, в ведомстве не уточнили. Власти Балашихи и Министерство экологии Подмосковья эту версию ранее отвергали.