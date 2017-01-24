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Жители столичного региона вновь жаловались на запах сероводорода. Он будет чувствоваться всю неделю
10 января 2018 г. | Время публикации 10:42 | Последние изменения 12:35
Рубрики: Экология  
 
МЧС России
8 января жители Москвы и Подмосковья начали вновь жаловаться на запах сероводорода. "За 9 января от жителей Москвы и Московской области поступило 5 обращений, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено". — говорится в сообщении на сайте МЧС России.

В результате исследований выяснилось, что источником постороннего запаха является полигон твердых бытовых отходов "Кучино", на котором ведутся работы по дегазации. Как рассказал "Известиям" замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, неприятный запах с полигона будет ощущаться до понедельника, 15 января.

"Зловоние распространится южнее от полигона — в сторону Павлино. Там запах будет ощущаться до понедельника. В сторону Москвы - в Реутове, Новокосино - его не будет, и столицу не заденет", - пояснил Анатолий Цыганков. По словам эксперта, зловоние не представляет какой-либо опасности для здоровья жителей Подмосковья, однако неприятный запах от свалки в Балашихе в дальнейшем может возвращаться в столицу из-за периодических перемен ветра.

Жители юго-востока Москвы начали жаловаться на запах сероводорода уже в первые дни 2017 года. В некоторых районах фиксировалось более чем 30-кратное превышение максимально допустимой концентрации сероводорода. По факту загрязнения воздуха было возбуждено уголовное дело, о результатах расследования широкую общественность не информировали. Выбросы сероводорода в Москве фиксировались все лето. К ним прибавился и запах горящего мусора, возникший в промзонах после закрытия гигантской свалки в Балашихе. Многим предприятиям стало накладно везти свои отходы на другие полигоны, поэтому они начали сжигать мусор прямо на местах, отравляя вонью жителей близлежащих районов.

8 декабря Москву и Подмосковье накрыл едкий запах тухлой квашеной капусты. Вонь была настолько резкой, что люди жаловались на недомогание и отпрашивались домой из офисов. Эксперты экологической организации "Зеленый патруль" отметили, что запах тухлой капусты свойственен меркаптанам и их производным. Позже это подтвердил Роспотребнадзор. Однако дело ограничилось лишь выдвижением версий и проверками, которые не внесли никакой ясности.

Официальные ведомства стали распространять в СМИ отчеты, согласно которым основная вина за загрязнение воздуха в Москве и Подмосковье лежит на полигоне "Кучино", однако во всех этих материалах говорится о запахе сероводорода, а не меркаптанов и не уточняется, к какому периоду относились исследования, подтверждающие данные выводы. Ситуацию усугубило и отстутствие оперативной информации о загрязненности воздуха: сайт Мосэкомониторинга, посвященный этой проблеме, быстро закрыли на модернизацию.
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