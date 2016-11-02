Участника "мажорских гонок", попавшего в ДТП после лишения прав, арестовали на 10 суток

9 января 2018 г. Лишенный прав участник гонки на Gelandewagen устроил ДТП на юго-западе столицы

Вечером 8 января в районе дома 66 по улице Профсоюзная произошло ДТП с участием двух иномарок. Один из водителей предъявил документы страны ближнего зарубежья. В нем узнали участника гонок на Gelandewagen.