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Участника "мажорских гонок", попавшего в ДТП после лишения прав, арестовали на 10 суток
10 января 2018 г. | Время публикации 18:31
Рубрики: Автотранспорт  
 
Скриншот с видео АГН "Москва"
Участник скандальных гонок на Gelandewagen Абдувахоб Маджидов, задержанный 8 января после аварии на юго-западе Москвы, получил десять суток административного ареста за управление автомобилем после лишения прав. Об этом сообщает РБК со ссылкой на помощницу мирового судьи района Черемушки. По ее словам, защита Маджидова будет обжаловать приговор.

Вечером 8 января в районе дома 66 на Профсоюзной улице столкнулись два автомобиля. Участники аварии вызвали ГИБДД. Один из водителей показал паспорт и права, выданные в одной стран СНГ. У полицейских возникло подозрение, что документы были выданы на "другие данные". Кроме того, они опознали в автомобилисте участника скандальных гонок на Gelandewagen в мае 2016 года Абдувахоба Маджидова, лишенного судом права управлять транспортными средствами.

Именно Маджидов сидел за рулем Gelandewagen во время нашумевших гонок. После инцидента он получил 15 суток административного ареста и 200 часов обязательных работ. В результате большого судебного разбирательства, начатого из-за широкого общественного резонанса, Маджидова оправдали по всем статьям обвинения.

Позже выяснилось, что Маджидов продолжал нарушать правила дорожного движения, пока тянулся судебный процесс. В сентябре 2016 года он ехал без прав по Знаменке, а всего через две недели после оправдательного приговора попался на езде по разделительной полосе Нового Арбата. За оба нарушения Маджидов получил 15 суток ареста.
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