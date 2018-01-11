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Мэрия Москвы согласовала марш памяти Маркелова и Бабуровой
10 января 2018 г. | Время публикации 21:56
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Мэрия Москвы согласовала антифашистский марш памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых девять лет назад членами радикальной группировки БОРН. В этом году ежегодная акция пройдет в восьмой раз.

Марш состоится 19 января, следует из письма департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, оказавшегося в распоряжении "Новой газеты". Маршрут акции пройдет от Тверского бульвара по Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка. Предполагается, что в марше примут участие не более 500 человек.

Организаторы акции рассчитывают обратить внимание на недопустимость распространения в обществе ксенофобных настроений и нетерпимости к каким-либо группам граждан. Также они выступают против внесудебных расправ и требуют освободить антифашистов, подвергшихся "политическим преследованиям" и предоставить им убежище.

Станислав Маркелов был одним из адвокатов семьи Эльзы Кунгаевой, в похищении и убийстве которой был признан виновным полковник Юрий Буданов, представлял интересы ряда потерпевших по делу о теракте на Дубровке, защищал главного редактора газеты "Химкинская правда" Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате жестокого избиения.

Внештатная сотрудница "Новой газеты" Анастасия Бабурова занималась неформальными молодежными движениями, в том числе неонацистскими.

Маркелов и Бабурова были убиты 19 января 2009 года. Маркелов погиб на месте, Бабурова скончалась вечером в 1-й Градской больнице.

Суд признал виновными в убийстве радикальных националистов Никиту Тихонова и его подругу Евгению Хасис. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободы. Организатор убийства, один из лидеров "Боевой организации русских националистов" Илья Горячев осужден на пожизненное заключение.
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Четверг, 11 января 2018 г. // Последняя новость 10 января 2018 г. 21:56
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