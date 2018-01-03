В новогодние праздники на Малой Ордынке снесли исторический корпус фабрики "Рот-Фронт"

3 января 2018 г. "Архнадзор": дом Римского-Корсакова на Остоженке вопреки обещаниям могут снести и заменить новоделом

В Москомархитектуру и Мосгорнаследие поступил проект многофункционального комплекса на Остоженке, предусматривающий разборку и воссоздание усадьбы Римского-Корсакова. Градозащитники опасаются строительства муляжа.