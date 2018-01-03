В новогодние праздники на Малой Ордынке снесли исторический корпус фабрики "Рот-Фронт"

Новогодние праздники в Москве не обошлись без "традиционного" сноса. На Малой Ордынке, 25 снесли исторический корпус Паровой фабрики шоколада, какао, кофе и конфет торгового дома "Братья А. и С. Ивановы", построенного в 1909 году по проекту архитектора Владимира Шервуда. В советское время фабрика носила имя Марата, а позже стала частью фабрики "Рот-Фронт".
В конце декабря здание закрыли фальшфасадом, а в первый же день нового года сравняли с землей при помощи экскаваторов, сообщает Фронде ТВ на платформе "Яндекс.Дзен"
. На месте бывшей кондитерской фабрики построят жилой комплекс. Проект был согласован еще в 206 году, при этом Москомархитектура обещала сохранить исторический фасад.
"В состав проекта войдут несколько бывших фабричных корпусов, в том числе протяженное четырехэтажное здание по Малой Ордынке, которое будет реконструировано и надстроено мансардой с сохранением исторического фасада", - сообщал
портал столичного стройкомплекса со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
В Мосгорнаследии сообщили, что звонок по поводу сноса фабрики поступил на горячую линию ведомства 5 января. Сотрудник департамента прибыл на место и выдал предписание приостановить незаконные работы, говорится в комментарии Мосгорнаследия к посту "Архнадзора" о сносе в Facebook
.
"Выполнявший работы подрядчик работы приостановить отказался, после чего был вызван наряд полиции для принудительной приостановки. Нами ведется работа по привлечению лиц, виновных в обрушении части фасада, к административной ответственности", - заявили в ведомстве. Отметим, что застройщики, как правило, отделываются незначительными для них штрафами даже в самых резонансных случаях. Так, уничтожение уникального дома Прошиных на 1-й Тверской-Ямской улице в 2014 году обошлось виновникам всего в 200 тысяч рублей штрафа
.
Активисты "Архнадзора" на следующий день после обращения в Мосгорнаследия проверяли, что происходит на стройплощадке и обнаружили, что работы продолжаются. "Судя по всему, застройщик не только снес фасад, но и проигнорировал предписание о приостановке работ. Там сохранялось буквально несколько фрагментов фасада, это совершенно не то, что должно было сохраниться по документации", - прокомментировал сайту Накануне.RU
координатор "Архнадзора" Константин Чаморовский.
Градозащитники также опасаются за судьбу дома Римского-Корсакова на Остоженке
. По их данным, перед праздниками застройщик квартала, глава компании "Стройтэкс" и меценат Владимир Семенихин согласовал с московскими властями "разборку с воссозданием". Весной 2017 года он утверждал, что не планирует сносить дом Римского-Корсакова "в силу утвержденных городом режимов и регламентов".