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Трое подростков перевернулись на каршеринговом авто, взятом по чужим документам
10 января 2018 г. | Время публикации 14:33 | Последние изменения 17:50
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Подростки устроили ДТП на юге столицы, перевернувшись на прокатной машине. Как стало известно РЕН ТВ, авария произошла накануне вечером на пересечении Гурьевского проезда и Воронежской улицы. Автомобиль марки Hyundai совершил наезд на препятствие, трое пострадавших были доставлены в больницу.

Как выяснилось впоследствии, трое школьников взяли напрокат машину по чужим документам, однако им не хватило водительского опыта. На скользкой дороге иномарку занесло, и она перевернулась. Полиция выясняет, как сервис каршеринга мог предоставить машину несовершеннолетним. Не исключено, что подростки взломали чью-то учетную запись или зарегистрировались под чужими паспортными данными.

Разного рода злоупотребления каршерингом в столице не редкость. Так, злоумышленники нередко покупают у других граждан фотографии настоящих документов и их селфи для регистрации. Среди несовершеннолетних особенно популярен вариант с регистрацией аккаунта на более взрослого родственника. Другие популярные виды мошенничества — регистрация по украденным документам и использование машин в качестве такси.

После того, как каршеринговые сервисы начали блокировать пользователей, нарушающих правила дорожного движения, мошенники стали покупать аккаунты, регистрируя их на украденные документы и одноразовые сим-карты, которыми торгуют в палатках и переходах. Водители садятся за прокатные автомобили в нетрезвом виде, ошибочно полагая, что уйдут от ответственности.
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