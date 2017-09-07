Трое подростков перевернулись на каршеринговом авто, взятом по чужим документам

Подростки устроили ДТП на юге столицы, перевернувшись на прокатной машине. Как стало известно РЕН ТВ
, авария произошла накануне вечером на пересечении Гурьевского проезда и Воронежской улицы. Автомобиль марки Hyundai совершил наезд на препятствие, трое пострадавших были доставлены в больницу.
Как выяснилось впоследствии, трое школьников взяли напрокат машину по чужим документам, однако им не хватило водительского опыта. На скользкой дороге иномарку занесло, и она перевернулась. Полиция выясняет, как сервис каршеринга мог предоставить машину несовершеннолетним. Не исключено, что подростки взломали чью-то учетную запись или зарегистрировались под чужими паспортными данными.
Разного рода злоупотребления каршерингом в столице не редкость. Так, злоумышленники нередко покупают у других граждан фотографии настоящих документов и их селфи для регистрации. Среди несовершеннолетних особенно популярен вариант с регистрацией аккаунта на более взрослого родственника
. Другие популярные виды мошенничества — регистрация по украденным документам и использование машин в качестве такси.
После того, как каршеринговые сервисы начали блокировать пользователей, нарушающих правила дорожного движения, мошенники стали покупать аккаунты, регистрируя их на украденные документы и одноразовые сим-карты, которыми торгуют в палатках и переходах. Водители садятся за прокатные автомобили в нетрезвом виде
, ошибочно полагая, что уйдут от ответственности.