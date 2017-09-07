Трое подростков перевернулись на каршеринговом авто, взятом по чужим документам

7 декабря 2017 г. Столичная ГИБДД будет чаще останавливать арендованные автомобили после гибели ребенка в пьяном ДТП

В столице значительно выросло число ДТП с автомобилями каршеринга: их водители передвигаются в нетрезвом виде, ошибочно полагая, что уйдут от ответственности. Поэтому арендованные машины теперь будут останавливать чаще.