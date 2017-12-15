

В Москве планируется социальный марш за права жителей столичного региона 4 февраля Рубрики: Общество

© РИА Новости / Дмитрий Астахов



Акция проводится по инициативе гражданских активистов Москвы и Московской области. К участию в нем будут приглашены участники инициативных групп самой разной тематики и локализации, участники различных общественных и политических организаций и движений, а также максимальное число неравнодушных граждан самых разных политических взглядов. О своей поддержке марша уже заявили Гражданский форум местного самоуправления, движение "Гражданская солидарность", "Общество синих ведерок" и другие общественные движения и организации.



Участники марша намерены дать оценку политике мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также предъявить властям требования по решению основных проблем региона. А вскоре после проведения марша планируется проведение Московского социального форума, на котором представители гражданских сообществ и оппозиционных партий примут обращение к кандидатам в Президенты РФ. Одним из вопросов, который планируется поднять в ходе акции, должна стать судьба здания Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ), которое пытаются незаконно отобрать московские власти. Участники Социального марша намерены добиваться сохранения здания ЦДРИ в собственности коллектива.



Напомним, в октябре прошлого года департамент имущества Москвы прислал ЦДРИ уведомление об



Руководство Дома утверждает, что правительство Москвы в последние три года "предпринимает попытки забрать себе Дом" и "финансово задушить ЦДРИ", у которого нет денег на аренду по якобы рыночной ставке. По этому поводу было составлено обращение к президенту РФ Владимиру Путину, которое подписали Василий Лановой, Юрий Соломин, Светлана Немоляева, Юлия Рутберг, Лев Лещенко, Александр Ширвиндт, Наталья Варлей, создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский и другие деятели культуры. Художественный руководитель театра "У Никитских Ворот" Марк Розовский назвал происходящее рейдерским захватом, призванным "поссорить президента с интеллигенцией". 4 февраля в Москве пройдет социальный марш "За права жителей московского региона!", участники которого намерены "донести солидарные требования граждан до власти и до кандидатов в президенты накануне президентских выборов" в условиях повсеместного нарушения прав и интересов жителей Москвы и Московской области. Об этом сообщается на портале общественного движения "Московский совет".Акция проводится по инициативе гражданских активистов Москвы и Московской области. К участию в нем будут приглашены участники инициативных групп самой разной тематики и локализации, участники различных общественных и политических организаций и движений, а также максимальное число неравнодушных граждан самых разных политических взглядов. О своей поддержке марша уже заявили Гражданский форум местного самоуправления, движение "Гражданская солидарность", "Общество синих ведерок" и другие общественные движения и организации.Участники марша намерены дать оценку политике мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также предъявить властям требования по решению основных проблем региона. А вскоре после проведения марша планируется проведение Московского социального форума, на котором представители гражданских сообществ и оппозиционных партий примут обращение к кандидатам в Президенты РФ. Одним из вопросов, который планируется поднять в ходе акции, должна стать судьба здания Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ), которое пытаются незаконно отобрать московские власти. Участники Социального марша намерены добиваться сохранения здания ЦДРИ в собственности коллектива.Напомним, в октябре прошлого года департамент имущества Москвы прислал ЦДРИ уведомление об отказе от договора аренды , заключенного в 1993 году, и потребовал освободить помещение на Пушечной улице из-за задолженности по арендной плате, образовавшейся с января 2015 по октябрь 2017 года. Причиной долга, составившего около 63 миллионов рублей, стало повышение арендной платы в пять раз - с 6 до 31 миллиона рублей в год.Руководство Дома утверждает, что правительство Москвы в последние три года "предпринимает попытки забрать себе Дом" и "финансово задушить ЦДРИ", у которого нет денег на аренду по якобы рыночной ставке. По этому поводу было составлено обращение к президенту РФ Владимиру Путину, которое подписали Василий Лановой, Юрий Соломин, Светлана Немоляева, Юлия Рутберг, Лев Лещенко, Александр Ширвиндт, Наталья Варлей, создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский и другие деятели культуры. Художественный руководитель театра "У Никитских Ворот" Марк Розовский назвал происходящее рейдерским захватом, призванным "поссорить президента с интеллигенцией".



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