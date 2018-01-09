

Покупка новогодних деревьев в гипермаркетах обернулась для москвичей нашествием насекомых Рубрики: Общество

Василиса Шраменко / Facebook



Первые жалобы на то, что вместе с елкой в квартирах москвичей обосновались незваные гости, стали появляться примерно за неделю до 1 января. Все обладатели деревьев приобрели их в гипермаркетах в разных районах Москвы. "24 декабря мы купили в магазине пихту. Ровно через день под елкой образовалось кладбище насекомых. Я не энтомолог и понятия не имею, что это за лесные обитатели. Мы поехали в магазин. Местный агроном заверила нас, что это лесные клопы, и они не опасны ни для людей, ни для животных", — рассказала одна из москвичек. В гипермаркете ей заявили, что ель прошла санобработку, насекомые мертвы, и предложили спрей, чтобы еще раз опрыскать дерево. После обработки насекомые на стволе стали оживать и расползаться по полу. Еще одна из москвичек обнаружила на пихте ольховых листоедов. "А у нас штук 50–70 маленьких пауков. Сплели целые сети из паутины от елки до подоконника и после перебрались на карниз. Покупали пихту в магазине на Варшавском шоссе", - делится еще одна пострадавшая семья.



Судя по сообщениям, заснувшие на новогодних деревьях насекомые отличаются разнообразием видов: жуки с блестящей спинкой, пауки всех размеров, шести- и восьминожки. по информации на этикетке, пихты были выращены в Польше, а живность на них - это клопы, клещи и разные вредители. По словам экспертов, насекомые действительно впадают в зимнюю спячку на стволах хвойных деревьев, а москвичи устроили им "весну", поместив дерево в теплую квартиру. Что же касается самих причин инцидента, то не исключено, что деревья либо недостаточно эффективно обработали от насекомых, либо не обработали вовсе. В магазине уверяют, что выполнили все обязательства, а деревья успешно прошли проверку Роспотребнадзора. Некоторым из пострадавших уже заменили дерево на новое.



Большинство пострадавших поспешили самостоятельно избавиться от рассадника насекомых и просто вынесли деревья на помойку, однако биологи опасаются, что "иностранные" насекомые на открытом воздухе стали представлять опасность для городской флоры. "Это могут быть, к примеру, жуки-короеды, - заявил заведующий лабораторией биологии развития растений биофака МГУ Владимир Мурашев.- Это уже карантинные вредители, которые представляют опасность для городских растений, и, в частности, для хвойных". Они могут повредить сильные деревья и даже повлиять на урожай.



Что же касается тех насекомых, которые разбежались по квартире, то с наступлением тепла они выползут на улицу и отправятся на поиски пропитания. Их рекомендуется собрать вручную и смыть в унитаз, а лучше всего сжечь елку целиком, потому что "вычистить" всех ее обитателей почти нереально. С другой стороны, сюрпризы такого рода могут стать и относительно приятными: среди "обитателей" пихт оказались улитки и божьи коровки.



Напомним, в столичном регионе до 28 февраля работают 13 Некоторые москвичи обнаружили неприятный сюрприз на праздничных елях, купленных в гипермаркетах. Привозя дерево домой, люди обнаруживали на стволе и ветках клещей, пауков и клопов, которые отогревались в теплых квартирах, просыпались и расползались по всему дому. Особо настойчивым удалось добиться от магазина замены дерева, а дефектные деревья отправлялись на помойку. Биологи утверждают, что завезенные насекомые могут быть чрезвычайно опасны для столичной и подмосковной флоры, пишет "Московский комсомолец" Первые жалобы на то, что вместе с елкой в квартирах москвичей обосновались незваные гости, стали появляться примерно за неделю до 1 января. Все обладатели деревьев приобрели их в гипермаркетах в разных районах Москвы. "24 декабря мы купили в магазине пихту. Ровно через день под елкой образовалось кладбище насекомых. Я не энтомолог и понятия не имею, что это за лесные обитатели. Мы поехали в магазин. Местный агроном заверила нас, что это лесные клопы, и они не опасны ни для людей, ни для животных", — рассказала одна из москвичек. В гипермаркете ей заявили, что ель прошла санобработку, насекомые мертвы, и предложили спрей, чтобы еще раз опрыскать дерево. После обработки насекомые на стволе стали оживать и расползаться по полу. Еще одна из москвичек обнаружила на пихте ольховых листоедов. "А у нас штук 50–70 маленьких пауков. Сплели целые сети из паутины от елки до подоконника и после перебрались на карниз. Покупали пихту в магазине на Варшавском шоссе", - делится еще одна пострадавшая семья.Судя по сообщениям, заснувшие на новогодних деревьях насекомые отличаются разнообразием видов: жуки с блестящей спинкой, пауки всех размеров, шести- и восьминожки. по информации на этикетке, пихты были выращены в Польше, а живность на них - это клопы, клещи и разные вредители. По словам экспертов, насекомые действительно впадают в зимнюю спячку на стволах хвойных деревьев, а москвичи устроили им "весну", поместив дерево в теплую квартиру. Что же касается самих причин инцидента, то не исключено, что деревья либо недостаточно эффективно обработали от насекомых, либо не обработали вовсе. В магазине уверяют, что выполнили все обязательства, а деревья успешно прошли проверку Роспотребнадзора. Некоторым из пострадавших уже заменили дерево на новое.Большинство пострадавших поспешили самостоятельно избавиться от рассадника насекомых и просто вынесли деревья на помойку, однако биологи опасаются, что "иностранные" насекомые на открытом воздухе стали представлять опасность для городской флоры. "Это могут быть, к примеру, жуки-короеды, - заявил заведующий лабораторией биологии развития растений биофака МГУ Владимир Мурашев.- Это уже карантинные вредители, которые представляют опасность для городских растений, и, в частности, для хвойных". Они могут повредить сильные деревья и даже повлиять на урожай.Что же касается тех насекомых, которые разбежались по квартире, то с наступлением тепла они выползут на улицу и отправятся на поиски пропитания. Их рекомендуется собрать вручную и смыть в унитаз, а лучше всего сжечь елку целиком, потому что "вычистить" всех ее обитателей почти нереально. С другой стороны, сюрпризы такого рода могут стать и относительно приятными: среди "обитателей" пихт оказались улитки и божьи коровки.Напомним, в столичном регионе до 28 февраля работают 13 пунктов приема елок , сосен и пихт, которые отправят на переработку и сделают щепу для нового растительного грунта. Ели, сосны и пихты должны быть без мишуры и других украшений.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 9 января 2018 г. Пункты утилизации новогодних елей открылись в столице

12 пунктов утилизации будет работать до 28 февраля в Москве, еще один в Мытищах. В пунктах примут ели, сосны и пихты без мишуры и других украшений. Из них сделают щепу, которая станет основой для нового растительного грунта.



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