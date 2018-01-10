Прокуратура Москвы требует уголовного дела против сотрудников "Матросской Тишины", хотя и не увидела там VIP-камер

Прокуратура Москвы поставила вопрос о привлечении к уголовной ответственности сотрудников СИЗО "Матросская Тишина" после проверки публикаций о "VIP-камерах"
в изоляторе. Ведомство также вынесло два представления об устранении нарушений начальнику управления ФСИН по Москве. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры
.
При этом в прокуратуре Москвы заявили, что никаких "элитных" камер в "Матросской Тишине" выявлено не было, а нарушения касались разницы между обычными и отремонтированными камерами, передает ТАСС. "Вместе с тем в ходе проверки были выявлены нарушения требований ст. 33 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", которая предусматривает раздельное содержание разных категорий заключенных", - сообщили в надзорном ведомстве.
- Пятерым членам ОНК закрыли доступ в "Матросскую Тишину"
Напомним, в декабре журналист газеты "Московский комсомолец" и зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала в статье, что по соседству с корпусом "Матросской Тишины", где заключенные содержатся в невыносимых антисанитарных условиях, находятся "VIP-камеры", включая одну люксовую. По данным Меркачевой, в этой привилегированной камере содержится обвиняемый в мошенничестве Дионисий Золотов.
"На пороге люксовой камеры 275 автоматически хочется разуться, чтобы, не дай бог, не наследить. Размером почти на всю стену телевизор, стильный подвесной унитаз, элегантные полочки-крючочки", - описывала журналистка. По ее словам, в камере также есть "забитый деликатесами" холодильник, а кровати застелены "белоснежным бельем".
ФСИН оперативно отреагировала на публикацию, начав проверку. А руководство "Матросской Тишины" после статьи Меркачевой начало подселять в "элитные" камеры обычных подсудимых
и убирать из них следы роскошной жизни, сообщала зампред ОНК.
После публикации проверку в СИЗО также провели и. о. начальника отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Евгений Захаров совместно с уполномоченным по правам человека в Москве Татьяной Потяевой и начальником УФСИН по Москве Сергеем Морозом. "В ходе посещения камерных помещений учреждения жалоб от лиц, содержащихся под стражей, не поступало", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.Пятерым членам ОНК закрыли доступ в "Матросскую Тишину"
После статьи о VIP-камерах самым активным членам ОНК запретили посещать "Матросскую Тишину", сообщила Ева Меркачева радиостанции "Эхо Москвы"
. По ее словам, такое решение приняли в Следственном комитете. ОНК уже направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность этого решения.
В беседе с "Интерфаксом"
Меркачева уточнила, что запрет распространяется и на СИЗО "Кремлевский централ", находящийся на территории "Матросской Тишины". Там содержатся высокопоставленные заключенные, в том числе бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Помимо самой Меркачевой, доступ в указанные СИЗО закрыли Ивану Мельникову и Дмитрию Пискунову.
По словам журналистки, следователь столичного управления СК РФ обосновал запрет тем, что пятеро членов ОНК проходят свидетелями по делу их коллеги Дениса Нибиуллина
, который содержится в "Кремлевском централе" по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
"Непонятно, почему именно мы пятеро, ведь на проверки ходили с Денисом все члены ОНК. Но следователь теперь запретил ходить самым активным, чтобы отстранить нас от проверок, в ходе которых мы выявляли нарушения и писали о них", - прокомментировала Меркачева. Члены ОНК намерены обжаловать действия следователя в суде.
Меркачева добавила, что попросила директора ФСБ Александра Бортникова провести большую проверку в связи с неравными условиями содержания подсудимых в "Матросской Тишине". "По нашим данным, в существовании этих VIP-камер виноваты в том числе кураторы от спецслужб. Но пока мы ответа не получили", - сказала правозащитница.
Она также обратила внимание на то, что после истории с люксовыми камерами большинство сотрудников оперативного отдела "Матросской Тишины" написали заявление об увольнении по собственному желанию. "Но во ФСИН нас заверили, что это не означает, что они не понесут никакой ответственности", - заключила зампред ОНК.