

Пользователи соцсетей жалуются на массовое закрашивание качественных граффити по всей Москве Рубрики: Общество

Global Look Press



Пост вызвал отклик пользователей, которые также приводят в комментариях фото закрашенных чиновниками работ в центре города, в том числе на Старой Басманной улице, Таганской улице, Трубной и Олимпийском проспекте. "Красивый арт является достопримечательностью, люди фотографируют эти здания и постят их в соц.сети. Плюс в серой городской среде уличные художественные произведения как глоток свежего воздуха. В Европе это тренд, у нас считают это хулиганством и закрашивают краской <...> хотя казалось бы - жалко что ли? Столько скучных фасадов, отдайте их художникам!", - пишет Mikhail Kishov. "Вместо картинки можно прсто писать "Скоро здесь будет белый прямоугольник", - язвительно отмечает Андрей Демушкин.



Напомним,



Бывший муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник напомнил о судьбе граффити на улице Щипок, которое было закрашено около года назад и вызвало шумиху в соцсетях. "Было вот такое замечательное граффити. Коммунальщиков оно смущало и они его закрасили белой краской. На месте граффити сразу появилось объявление. Оно уже полгода висит и не смущает коммунальщиков, как и осыпающийся фасад", - пишет экс-депутат в Facebook Пост вызвал отклик пользователей, которые также приводят в комментариях фото закрашенных чиновниками работ в центре города, в том числе на Старой Басманной улице, Таганской улице, Трубной и Олимпийском проспекте. "Красивый арт является достопримечательностью, люди фотографируют эти здания и постят их в соц.сети. Плюс в серой городской среде уличные художественные произведения как глоток свежего воздуха. В Европе это тренд, у нас считают это хулиганством и закрашивают краской <...> хотя казалось бы - жалко что ли? Столько скучных фасадов, отдайте их художникам!", - пишет Mikhail Kishov. "Вместо картинки можно прсто писать "Скоро здесь будет белый прямоугольник", - язвительно отмечает Андрей Демушкин.Напомним, граффити на улице Щипок было произведением уличного художника Zoom, который с лета 2015 года создал в Москве десятки граффити, остроумно вписанных в городскую среду. Художник обыгрывает сцены из культовых фильмов, сериалов и мультфильмов, сюжеты шедевров живописи. коммунальные службы исправно замазывают граффити, уродуя стены краской, абсолютно не подходящей к цвету стен. По оценке художника, в Москве сохранилось от силы пять его работ из 70-ти. Впрочем, иногда замазанные граффити начинают "жить своей жизнью": закрашенный портрет Людмилы Гурченко на Садовнической набережной, выполненный губной помадой, проступил под слоем казенной краски.



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