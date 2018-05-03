На Воробьевых горах открылась скандальная фан-зона, с которой месяцами боролись студенты МГУ

Перед главным зданием Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова на Воробьевых горах сегодня открылась фан-зона предстоящего чемпионата мира по футболу. Против ее открытия на протяжении нескольких месяцев боролись жители столицы и активисты вуза, однако чиновники требования общественности демонстративно проигнорировали.
Открытие фан-зоны власти решили сопроводить большим концертом, после которого слово дадут послам ЧМ-2018, в том числе футболистам Александру Кержакову и Марселю Десайи. К фан-зоне сегодня также привезут главный трофей чемпионата.
Отметим, что ранее инициативная группа МГУ собрала несколько тысяч подписей учащихся и сотрудников вуза за перенос этой фан-зоны. Активисты подчеркивали, что организация подобной площадки нарушит научную и учебную деятельность университета, а также повредит университетскому парку, который является памятником садово-паркового искусства.
Спустя несколько месяцев протестов студенты смогли привлечь к себе внимание. Гендиректор Оргкомитета-2018 Алексей Сорокин и вице-премьер Аркадий Дворкович обещали, что МГУ не будет нанесено никакого ущерба от проведения фан-зоны: аналогичные обещания содержались и во всех официальных ответах – от директора Москомспорта Николая Гуляева до администрации президента.
Впрочем, в начале мая активисты сообщили о массовых вырубках
в парке МГУ. Жители ближайших районов, муниципальные депутаты и представители вуза неоднократно останавливали неразрешенные работы и обращались в полицию. Рабочие объяснили, что подлесок и кустарники вырубаются по личному указанию префекта ЗАО Алексея Александрова для "защиты от маньяков" гостей фан-зоны. Позже рабочие еще и разворотили там гранитные бордюры.
В начале июня стало известно, что по факту вырубке деревьев возбуждено административное дело по статьям 4.18 и 4.19 КоАП Москвы (повреждение зеленых насаждений и незаконное уничтожение зеленых насаждений). Максимальное наказание по ним - всего лишь 300 тысяч рублей
. Примечательно, что экологическая инспекция насчитала лишь 10 уничтоженных деревьев и поросль. Студенты же заявили, что масштаб вырубок был занижен, а рабочие успели спрятать большую часть срубленных деревьев перед проверкой.