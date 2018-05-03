На Воробьевых горах открылась скандальная фан-зона, с которой месяцами боролись студенты МГУ

3 мая 2018 г. В парке МГУ начались вырубки к ЧМ-2018 под предлогом "защиты от маньяков"

Противники фан-зоны сообщили о том, что 1 мая в парке МГУ, больше известном как "Большой газон МГУ", начались массовые вырубки для подготовки к чемпионату мира. Рабочие объясняют это необходимостью "защиты от маньяков".