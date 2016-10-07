Из всех московских трамваев с 16 июня исчезнут турникеты Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



"С 16 июня все московские трамваи начнут работать без турникетов. Можно входить в любую дверь, это очень экономит время в поездке. С тех пор, как мы стали убирать турникеты, количество трамвайных пассажиров выросло на восемь процентов", - написал Собянин.



Ранее его заместитель Максим Ликсутов признал, что доля безбилетников на автобусных маршрутах, на которых была введена бестурникетная система прохода, оказалась близка к показателю на других маршрутах. "В начале года, когда сняли турникеты на автобусах, количество безбилетников доходило до 13 процентов - большой рост. Средний показатель на наземном транспорте не превышает 3-5%. На бестурникетных маршрутах эта цифра составляет порядка 5%, что незначительно больше, чем в остальном транспорте", - говорил чиновник (цитата по



Не так давно критике подверглась идея мэрии установить турникеты в синих маршрутных автобусах. В них и без того тесный салон, неоднократно вызывавший нарекания москвичей, а также узкая и медленно открывающаяся дверь и высокий пол с тремя ступеньками на входе, что сильно тормозит посадку и высадку пассажиров. С "палками" поперек прохода автобусы простаивали на остановках еще дольше. К тому же установка турникетов сократила полезную площадь салона в целом, дефицит которой и так остро ощущался. Все до единого московские трамваи с 16 июня перейдут на работу без турникетов, объявил мэр города Сергей Собянин на своей странице в Twitter . Идея с турникетами в общественном транспорте с самого начала вызывала бурные споры, поскольку она совершенно не мешала пассажирам проезжать "зайцем", однако создавала неудобства для добропорядочных горожан и гостей столицы."С 16 июня все московские трамваи начнут работать без турникетов. Можно входить в любую дверь, это очень экономит время в поездке. С тех пор, как мы стали убирать турникеты, количество трамвайных пассажиров выросло на восемь процентов", - написал Собянин.Ранее его заместитель Максим Ликсутов признал, что доля безбилетников на автобусных маршрутах, на которых была введена бестурникетная система прохода, оказалась близка к показателю на других маршрутах. "В начале года, когда сняли турникеты на автобусах, количество безбилетников доходило до 13 процентов - большой рост. Средний показатель на наземном транспорте не превышает 3-5%. На бестурникетных маршрутах эта цифра составляет порядка 5%, что незначительно больше, чем в остальном транспорте", - говорил чиновник (цитата по "Интерфаксу" ).Не так давно критике подверглась идея мэрии установить турникеты в синих маршрутных автобусах. В них и без того тесный салон, неоднократно вызывавший нарекания москвичей, а также узкая и медленно открывающаяся дверь и высокий пол с тремя ступеньками на входе, что сильно тормозит посадку и высадку пассажиров. С "палками" поперек прохода автобусы простаивали на остановках еще дольше. К тому же установка турникетов сократила полезную площадь салона в целом, дефицит которой и так остро ощущался.



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