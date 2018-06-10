Двух человек задержали на митинге оппозиции в центре столицы Рубрики: Общество

© РИА Новости / Евгений Одиноков



О причинах задержания информации к настоящему моменту нет. По словам активистки, Гуськов держал флаг движения "Левое сопротивление", который на самом деле принадлежал ей. У самой Полюдовой сотрудники полиции в сумке нашли четыре стикера с информацией о митинге, который должен пройти в День России 12 июня.



Отметим, что Дарья Полюдова в октябре прошлого года вышла на свободу после двух лет лишения свободы в колонии-поселении, куда ее отправили за публикации в социальной сети "ВКонтакте". Суд обвинил ее в экстремизме и призывах к сепаратизму.



Воскресная акция была согласована со столичными властями. Организаторы митинга рассчитывали на участие 10 тысяч человек, однако мероприятие посетило около тысячи москвичей.



Как утверждал один из организаторов митинга правозащитник Лев Пономарев, цель акции - обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране с нарушением основных прав и свобод граждан "от права дышать чистым воздухом и распоряжаться своим имуществом, до права людей на свободу и жизнь". Демонстранты держали плакаты с именами политзаключенных, у многих футболки с портретом заключенного по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова. На выходе с митинга "За свободную Россию без репрессий и произвола", который прошел в центре Москвы днем в воскресенье, силовики задержали двух активистов - Дарью Полюдову и ее соратника Ивана Гуськова. Об этом сама Полюдова сообщила порталу "ОВД-Инфо" О причинах задержания информации к настоящему моменту нет. По словам активистки, Гуськов держал флаг движения "Левое сопротивление", который на самом деле принадлежал ей. У самой Полюдовой сотрудники полиции в сумке нашли четыре стикера с информацией о митинге, который должен пройти в День России 12 июня.Отметим, что Дарья Полюдова в октябре прошлого года вышла на свободу после двух лет лишения свободы в колонии-поселении, куда ее отправили за публикации в социальной сети "ВКонтакте". Суд обвинил ее в экстремизме и призывах к сепаратизму.Воскресная акция была согласована со столичными властями. Организаторы митинга рассчитывали на участие 10 тысяч человек, однако мероприятие посетило около тысячи москвичей.Как утверждал один из организаторов митинга правозащитник Лев Пономарев, цель акции - обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране с нарушением основных прав и свобод граждан "от права дышать чистым воздухом и распоряжаться своим имуществом, до права людей на свободу и жизнь". Демонстранты держали плакаты с именами политзаключенных, у многих футболки с портретом заключенного по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 июня 2018 г. Москвичи вышли на митинг против репрессий и произвола властей (ВИДЕО)

Организаторы акции надеются обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране с нарушением основных прав и свобод граждан. Акция пока получается немногочисленной.

