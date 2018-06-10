

Парковка в Москве стала бесплатной до 12 июня Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru Парковочные места в Москве в связи с празднованием Дня России стали бесплатными до 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП). Машину можно будет оставить на любой уличной парковке, включенной в зону парковочного пространства города.



В АМПП при этом призвали автомобилистов внимательно выбирать места парковки. "Неправильно припаркованный автомобиль помешает пешеходам и другим водителям и создаст помехи для другого транспорта. Также в эти дни москвичи и гости столицы будут принимать участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут на улицах города. Важно парковать автомобили по правилам, чтобы не провоцировать опасные ситуации", - отметили в пресс-службе.



Представитель учреждения также напомнил, что так называемые плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам.



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