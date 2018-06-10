NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
июня
pda
Поиск
Архив

Парковка в Москве стала бесплатной до 12 июня
10 июня 2018 г. | Время публикации 13:33
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Парковочные места в Москве в связи с празднованием Дня России стали бесплатными до 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП). Машину можно будет оставить на любой уличной парковке, включенной в зону парковочного пространства города.

В АМПП при этом призвали автомобилистов внимательно выбирать места парковки. "Неправильно припаркованный автомобиль помешает пешеходам и другим водителям и создаст помехи для другого транспорта. Также в эти дни москвичи и гости столицы будут принимать участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут на улицах города. Важно парковать автомобили по правилам, чтобы не провоцировать опасные ситуации", - отметили в пресс-службе.

Представитель учреждения также напомнил, что так называемые плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.06.2018   13:42
2
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 10 июня 2018 г. // Последняя новость 13:33
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>