Москвичи вышли на митинг против репрессий и произвола властей (ВИДЕО) Рубрики: Общество

© РИА Новости / Евгений Одиноков



Заявленное количество участников митинга - 10 тысяч человек. Судя по кадрам с места событий, людей собралось не так много - около тысячи человек. Демонстранты держат плакаты с именами политзаключенных, у многих футболки с портретом заключенного по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова.







Как заявил



На митинге планируется выступление правозащитников, представителей партий ПАРНАС, "Яблоко", "Гражданская инициатива", "Демократический выбор", движения "Открытая Россия" и муниципальных депутатов.



Организаторы акции и его участники по итогам митинга сформулируют основные требования к руководству страны в целом и мэрии Москвы в частности. В первую очередь речь идет о прекращении преследования оппозиции, правозащитников и участников протестных акций. Днем в воскресенье, 10 июня, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Каланчевской улицы стартовал митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола". Мероприятие, которое приурочено к празднованию Дня России, организовано движением "За права человека" и рядом оппозиционных партий. Акция согласована с московскими властями.Заявленное количество участников митинга - 10 тысяч человек. Судя по кадрам с места событий, людей собралось не так много - около тысячи человек. Демонстранты держат плакаты с именами политзаключенных, у многих футболки с портретом заключенного по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова.Как заявил "Общей газете" один из организаторов митинга правозащитник Лев Пономарев, цель акции - обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране с нарушением основных прав и свобод граждан "от права дышать чистым воздухом и распоряжаться своим имуществом, до права людей на свободу и жизнь".На митинге планируется выступление правозащитников, представителей партий ПАРНАС, "Яблоко", "Гражданская инициатива", "Демократический выбор", движения "Открытая Россия" и муниципальных депутатов.Организаторы акции и его участники по итогам митинга сформулируют основные требования к руководству страны в целом и мэрии Москвы в частности. В первую очередь речь идет о прекращении преследования оппозиции, правозащитников и участников протестных акций.



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