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Москвичи вышли на митинг против репрессий и произвола властей (ВИДЕО)
10 июня 2018 г. | Время публикации 12:55 | Последние изменения 13:13
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Днем в воскресенье, 10 июня, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Каланчевской улицы стартовал митинг "За свободную Россию без репрессий и произвола". Мероприятие, которое приурочено к празднованию Дня России, организовано движением "За права человека" и рядом оппозиционных партий. Акция согласована с московскими властями.

Заявленное количество участников митинга - 10 тысяч человек. Судя по кадрам с места событий, людей собралось не так много - около тысячи человек. Демонстранты держат плакаты с именами политзаключенных, у многих футболки с портретом заключенного по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова.



Как заявил "Общей газете" один из организаторов митинга правозащитник Лев Пономарев, цель акции - обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране с нарушением основных прав и свобод граждан "от права дышать чистым воздухом и распоряжаться своим имуществом, до права людей на свободу и жизнь".

На митинге планируется выступление правозащитников, представителей партий ПАРНАС, "Яблоко", "Гражданская инициатива", "Демократический выбор", движения "Открытая Россия" и муниципальных депутатов.

Организаторы акции и его участники по итогам митинга сформулируют основные требования к руководству страны в целом и мэрии Москвы в частности. В первую очередь речь идет о прекращении преследования оппозиции, правозащитников и участников протестных акций.
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